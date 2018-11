Atentado suicida deixa 50 mortos em encontro religioso em Cabul

Ao menos 50 pessoas morreram após um ataque suicida durante uma reunião religiosa em Cabul, capital do Afeganistão, nesta terça-feira, 20. Outras 72 ficaram feridas, com no mínimo 24 delas em estado crítico. A polícia local atribui à ação a um homem-bomba.

O atentado ocorreu em um salão de festas durante a celebração do aniversário do profeta Maomé. “O Alcorão estava sendo recitado quando a bomba explodiu”, disse Mohammad Hanif, estudante de leitura religiosa. “Foi um caos, muitos gritaram, levamos os feridos nas ambulâncias e muitos dos mortos são jovens”.

Até o momento, o ataque não foi reivindicado por nenhum grupo terrorista. Tanto o Estado Islâmico quanto o Talibã possuem histórico de ataques à capital afegã.