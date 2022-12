Aquário explode na Alemanha e espalha 1.500 peixes pelas ruas

Um enorme aquário em Berlim, na Alemanha, explodiu nesta sexta-feira, 16, espalhando 1 milhão de litros de água e mais de 1.500 peixes exóticos pelas ruas do movimentado distrito de Mitte, informaram os serviços de emergência.

Cerca de 100 socorristas foram enviados ao complexo de lazer que abriga um museu e um hotel, além do Sea Life Berlin, maior aquário cilíndrico independente do mundo, com 14 metros de altura.

De acordo com o porta-voz da Union Investment, que administra o fundo imobiliário responsável pela propriedade, todos os peixes do aquário morreram e há um trabalho de resgate de animais de tanques menores que, embora não tenham sido atingidos pela explosão, foram submetidos a cortes de energia no prédio.

Em entrevista à emissora local RBB, a prefeita da cidade, Franziska Giffey, disse que foi uma sorte que o acidente tenha acontecido tão cedo, quando quase não havia movimento de pessoas nas ruas – a explosão aconteceu por volta de 5h45, horário local.

“Se isso tivesse acontecido uma hora depois, provavelmente teríamos perdas humanas terríveis para relatar”, disse Giffey.

Duas pessoas, incluindo um funcionário do hotel, ficaram feridas por estilhaços do vidro. Os serviços de segurança pediram que mais de 350 hóspedes deixassem o hotel próximo do incidente, devido a preocupações de que possa haver danos estruturais no prédio.

Por causa disso, ônibus foram enviados ao local para fornecer abrigo a essas pessoas, uma vez que a temperatura externa nessa época do ano pode chegar a até -7ºC em Berlim.

Em comunicado, o Sea Life Berlin disse estar chocado com o incidente e está trabalhando para obter mais informações sobre o motivo que pode ter levado à explosão, ainda desconhecido.

De acordo com informações do site do complexo, o aquário foi reformado pela última vez em 2020 e, durante as obras, toda a água foi escoada do tanque e os peixes foram transferidos para aquários menores no subsolo do prédio.