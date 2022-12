Polícia prende alemão que fingia ser funcionário de embaixada no Brasil

Policiais civis da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), no Rio de Janeiro, prenderam um homem em flagrante, na quinta-feira 15, por uso de documento falso e posse ilegal de acessórios de arma de fogo de uso restrito. Ele, que é cidadão alemão, se apresentava como segurança da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil.

A investigação teve início na segunda-feira 12, quando o homem teve um desentendimento com a proprietária do apartamento que alugava no Recreio dos Bandeirantes, na zona Oeste do Rio. Segundo a vítima, ele a teria ameaçado com uma pistola.



Na delegacia, o alemão apresentou o registro da pistola e afirmou ter porte de arma diplomática. Foi instaurado inquérito policial para apurar os fatos e a arma foi apreendida. O homem continuou comparecendo à 42ª DP nos dias seguintes, exigindo a devolução do armamento e reivindicando o tratamento conferido aos agentes diplomáticos.

Na quinta-feira, a investigação revelou que ele não possuía qualquer vínculo com o governo dos Estados Unidos. Quando voltou à delegacia e apresentou uma carteira de porte de arma diplomática, a polícia o prendeu em flagrante por uso de documento falso.

Em seguida, os agentes fizeram uma busca em seu apartamento. No local, foram encontrados um fuzil, 18 carregadores e 233 cartuchos, de diversos calibres. Também foram apreendidas cartelas com selos de autenticidade falsificados, usados na confecção da carteira falsificada que o investigado utilizava para se apresentar como agente diplomático.

Segundo apurado, as armas de fogo são registradas, já que o alemão possui registro como CAC, mas os policiais também encontraram silenciadores, considerados acessórios de arma de fogo de uso restrito. Por conta disso, ele também foi autuado pela prática de crime previsto no Estatuto do Desarmamento.