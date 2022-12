Homem é morto por policiais após fazer reféns em shopping na Alemanha

Um homem de 40 anos foi morto por policiais na manhã deste sábado, 10, após fazer ao menos dois reféns em um shopping em Dresden, cidade no leste da Alemanha.

De acordo com as autoridades locais, o suspeito se escondeu com as vítimas — uma mulher e uma criança — dentro de uma farmácia na galeria Altmark. Policiais e viaturas foram enviadas ao local e o prédio foi evacuado. Não há previsão de reabertura do centro comercial.

Segundo veículos locais, suspeita-se de que o homem fez os reféns no shopping após ter matado a própria mãe, também nesta manhã. A mulher, de 62 anos, foi encontrada morta em seu apartamento.

Próximo do meio-dia do horário local (8h do horário de Brasília), policiais invadiram o shopping, resgataram os reféns e prenderam o agressor. Segundo a força policial, o sujeito sofria de problemas mentais e ficou “gravemente ferido”, não podendo ser interrogado. Os dois reféns saíram ilesos.

Horas depois, foi confirmada a morte do indivíduo. “O suspeito morreu durante a operação. O homem de 40 anos sofreu ferimentos fatais durante o ataque e a libertação dos reféns. As circunstâncias específicas são objeto de investigações adicionais”, publicou a Polícia Saxônia no Twitter.