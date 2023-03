Ao menos 36 pessoas morrem no pior acidente de trem na história da Grécia

O número de mortos de um acidente de trem na Grécia, que ocorreu pouco antes da meia-noite da terça-feira 28, subiu para 36 nesta quarta-feira, 1, segundo autoridades. Outras 85 pessoas ficaram feridas devido à colisão frontal de um trem de passageiros e outro de carga, e várias estão em estado grave.

Mais de 10 horas após o acidente, equipes de resgate intensificavam esforços para encontrar sobreviventes em meio aos destroços. O corpo de bombeiros grego disse que 66 das 85 pessoas feridas na colisão foram levadas para hospitais nas proximidades de Larissa, cidade central perto de onde ocorreu o acidente. Seis estão na UTI.

“É uma tragédia indescritível”, disse o porta-voz do governo, Yiannis Oikonomou, a repórteres.

Flash: Death toll in Greece train accident jumps to at least 26: fire services. #trainaccident #Greece pic.twitter.com/fmfYVz1MC4 — Yuvraj Singh Mann (@yuvnique) March 1, 2023

A tragédia é considerada o pior acidente de trem na história Grécia, com a causa da colisão atribuída, pelo menos inicialmente, a “erro humano”. Acredita-se que os dois trens tenham percorrido o mesmo trilho por 2 a 3 quilômetros antes de se encontrarem.

A emissora estatal ERT informou que o chefe da estação responsável pela ferrovia em Larissa havia sido preso.

Os trens – um de passageiros, viajando de Atenas para a cidade de Thessaloniki, no norte, e um de carga, indo de Thessaloniki para Larissa – colidiram de frente na cidade de Tempe. O veículo de passageiros transportava 352 pessoas, incluindo funcionários, e havia partido da capital grega quatro horas antes.

Muitas das vítimas eram estudantes que estavam nos dois primeiros vagões, que sofreram toda a força do impacto do acidente e ficaram “quase totalmente destruídos”. O segundo vagão servia como cantina do trem.

Roubini Leontari, o legista-chefe do hospital geral de Larissa, os corpos foram queimados e ficaram irreconhecíveis, mas sabe-se que a maioria eram jovens.

Segundo sobreviventes, vários passageiros foram atirados pelas janelas dos vagões com o impacto; outros lutaram para se libertar depois que o trem entortou, batendo em um campo ao longo dos trilhos perto de um desfiladeiro. O veículo havia acabado de sair de um túnel quando ocorreu a colisão.

“Estamos diante de uma tragédia sem sentido”, disse a presidente da Grécia, Katerina Sakellaropoulou, em comunicado. “Estamos de luto, principalmente, por pessoas jovens.”

Ela anunciou que interromperia uma visita oficial à Moldávia para retornar à Grécia, onde um período de luto oficial de três dias foi declarado.