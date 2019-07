Feito à moda italiana, o sorvete, promovido a gelato, conquistou espaço nos freezers e no coração da clientela. Empreendimento carioca que segue a tradicional escola europeia, a Momo volta ao topo do pódio depois de ser eleita a melhor sorveteria da cidade em COMER & BEBER 2017. A aposta em requinte na decoração das lojas e em qualidade da matéria-prima resiste aos tempos de crise. O pistache, a avelã, a gianduia, a amarena e o mascarpone usados nas receitas são importados da Itália. Além de serem encontrados na espaçosa matriz, no Leblon, e no charmoso ponto com varanda de frente para a praia no Copacabana Palace, sabores como os campeões brigadeiro, fior di latte e fragola (morango) são vendidos no Shopping da Gávea e no Shopping Leblon. Esse último endereço, o mais recente, abriga o Momo Attimo e a cafeteria Café com Fé — a propósito, o café de marca própria (R$ 8,00 o expresso) e o waffle (a partir de R$ 26,00, o pedido com manteiga e mel) são sugestões alternativas em todos os endereços. Mas voltemos ao sorvete: o tremendamente cremoso carro-chefe local ganha, atualmente, 26 variações. Manga (sem adição de açúcar), caqui, chocolate Fazenda Sagarana 76% com praliné de pistache e doce de leite argentino com lascas de chocolate estão entre os sabores vendidos por R$ 17,00 (no copo pequeno ou no cone de biscoito assado em cada loja), R$ 22,00 (copo médio) ou R$ 25,00 (copo grande). Rua Dias Ferreira, 147, Leblon, ☎ 2294-1965 (40 lugares). 12h/23h (sex. e sáb. até 0h); Avenida Atlântica, 1702, Copacabana (Copacabana Palace), ☎ 2548-7433 (54 lugares). 12h/23h (sex. e sáb. até 0h). Mais dois endereços. Aberto em 2014. Aqui tem iFood.

2º lugar – Vero Gelato Pizza & Café

Andrea Panzacchi orgulha-se de produzir sorvetes à moda da Itália, sua terra natal, e de abrir as portas todos os dias do ano. No atual ponto, o menu ganhou sugestões de café (R$ 6,00 o expresso, R$ 10,00 o cappuccino) e pizzas al taglio de massa crocante. As cubas guardam clássicos, como gianduia e pistache, gelados de frutas da estação e criações próprias, entre elas o ricottoso, feito de ricota, pera caramelada, noz e gotas de cacau. Os preços vão de R$ 10,00 (um sabor no copo) a R$ 20,00 (três sabores). Rua Visconde de Pirajá, 229, Ipanema, ☎ 3497-8754 (32 lugares). 10h/0h30. Aberto em 2010. Aqui tem iFood.

3º lugar – Mil Frutas

Renata Saboya, a fundadora, já abasteceu seus freezers com mais de 300 criações geladas. Dicas sazonais, como o crumble de amora, dividem atenções com clássicos, entre eles o de pitanga e o de manga. A matriarca, ao lado das filhas Paula e Juliana, supervisiona a produção, além de oito lojas, duas fora do Rio (Búzios e Angra dos Reis). No pote, os sorvetes custam R$ 15,00 (uma bola) e R$ 25,00 (duas). O cascão sai a partir de R$ 17,00. Rua Garcia D’Ávila, 134, Ipanema, ☎ 2521-1384 (12 lugares). 10h/22h30 (sex. e sáb. até 23h30); Rua J.J. Seabra, sem número, Jardim Botânico, ☎ 2511-2550 (8 lugares). 10h/23h. Mais quatro endereços. Aberto em 1988. Aqui tem iFood.