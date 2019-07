O espaço EXC Rio, no Jockey Club Brasileiro, foi o palco escolhido para o lançamento da 23ª edição do VEJA Comer & Beber Rio de Janeiro 2019/2020, que chega às bancas da cidade neste final de semana com os premiados em 31 categorias e uma seleção com os 400 melhores destinos gastronômicos da cidade. Apresentado pelo banco Santander, o evento contou com a presença de 350 convidados, que ficaram sabendo, em primeira mão, quem foram os endereços premiados. A revelação dos melhores do ano foi conduzida pelo apresentador André Marques.

O apresentador André Marques: o mestre de cerimônias da noite O apresentador André Marques: o mestre de cerimônias da noite

Muitas personalidades da cena carioca marcaram presença e entregaram os troféus em uma noite que consagrou Alberto Landgraf como o chef do ano e seu restaurante, o Oteque, como o melhor contemporâneo da cidade. O troféu de melhor cozinheiro foi entregue pela editora de VEJA COMER & BEBER Mônica Santos e pelo cantor Leo Jaime, que ainda chamou ao palco Ignácio Peixoto, do Bagatelle, para receber o troféu de chef revelação. Outros profissionais que tiveram seu talento e empenho reconhecidos na noite de ontem foram o bartender Lelo Forti, do Stuzzi, que recebeu o prêmio das mãos da promoter Carol Sampaio, e Henrique Rossanelli, anunciado como o doceiro do ano pelo ator Joaquim Lopes.

Em clima de muita descontração, também subiram ao palco para entregar os prêmios aos melhores bares, restaurantes e endereços de comidinhas da cidade o promoter Bruno Chateaubriand, as atrizes Débora Nascimento, Anaju Dorigon, Maria Joana, Cintia Dicker, Cris Viana, Regiane Alves, Letícia Lima e os atores Marcos Veras, Marcos Pitombo, Hugo Bonemer, Kaysar Dadour, Vandré Silveira, Marcelo Novaes, além de Thiago Fragoso e Ângelo Pais Leme, que dividiram o momento no palco com suas respectivas mulheres, as atrizes Mariana Vaz e Anna Sophia Folch.

Confira a lista de vencedores da 23ª edição do VEJA Comer & Beber 2019/2020:

Comidinhas

DOCEIRO DO ANO

Campeão – Henrique Rossanelli

2º – Bel Carvalho (Bel Trufas)

3º – Fabiana D’Angelo (Brigadeiros Fabiana D’Angelo)

AÇAÍ

Campeão – ASA Açaí

2º – Tacacá do Norte

3º – Bibi Sucos

CAFÉ

Campeão – Cafe ao Leu

2º – Sofá Café

3º – Rubro Café

CHOCOLATE

Campeão – Frédéric Epicerie

2º – Cacau Noir

3º – Chocolate Q

HAMBURGUERIA

Campeão – Curadoria

2º – Sabor D.O.C.

3º – T.T. Burger

PÃO

Campeão – The Slow Bakery

2º – Talho Capixaba

3º – Casa Carandaí

SORVETE

Campeão – Momo Gelato

2º – Vero Gelato Pizza & Café

3º – Mil Frutas

NOVIDADE DO ANO

Campeão – Be+Co

2º – Frédéric Epicerie

3º – Lilia Café

Bares

BARTENDER DO ANO

Campeão – Lelo Forti (Stuzzi)

2º – Jéssica Sanchez (Vizinho Gastrobar)

3º – Anderson Santos (Nosso)

BOTECO

Campeão – Bar do Momo

2º – Adega Pérola

3º – Bar Madrid

CARTA DE CERVEJAS

Campeão – Hop Lab Pub

2º – Yeasteria

3º – Brewteco

CARTA DE DRINQUES

Campeão – Stuzzi

2º – Garoa Bar Lounge

3º – Vizinho Gastrobar

COXINHA

Campeão – Da Gema

2º – Bar da Frente

3º – Booze Bar

IZAKAYA

Campeão – Pabu Izakaya

2º – Kō Bā Izakaya

3º – South Ferro

QUIOSQUE

Campeão – Aconchego Carioca

2º – Azur

3º – Marea

VISUAL

Campeão – The Rooftop (Yoo2)

2º – Xian

3º – Bar Urca

BAR REVELAÇÃO

Campeão – Quartinho Bar

2º – Liga dos Botecos

3º – Porco Amigo Bar

Restaurantes

CHEF DO ANO

Campeão – Alberto Landgraf (Oteque)

2º – Rafael Costa e Silva (Lasai)

3º – Elia Schramm (Grupo 14Zero3)

CHEF REVELAÇÃO

Campeão – Ignácio Peixoto (Bagatelle)

2º – Nicola Fedeli (Fasano Al Mare)

3º – Jéssica Trindade (Chez Claude)

BRASILEIRO

Campeão – Puro

2º – Sabores de Gabriela

3º – Território Aprazível

CARNE

Campeão – Malta Beef Club

2º – Esplanada Grill

3º – Rubaiyat

CONTEMPORÂNEO

Campeão – Oteque

2º – Lasai

3º – Oro

FRANCÊS

Campeão – Olympe

2º – Laguiole Lab

3º – L’Etoile

ITALIANO

Campeão – Grado

2º – Cipriani

3º – Gero

JAPONÊS

Campeão – Naga

2º – Azumi

3º – Sushi Leblon

PEIXES E FRUTOS DO MAR

Campeão – Satyricon

2º – Giuseppe Mar

3º – Fasano Al Mare

PIZZARIA

Campeão – Ella

2º – Capricciosa

3º – Bráz

PORTUGUÊS

Campeão – Rancho Português

2º – Adegão Português

3º – Alfaia

VEGETARIANO

Campeão – Naturalie Bistrô

2º – .Org Bistrô

3º – Prana

ALMOÇO EXECUTIVO

Campeão – Zuka

2º – Gero

3º – Irajá Gastrô

RESTAURANTE REVELAÇÃO

1º- Sud, o Pássaro Verde

2º – Maria e o Boi

3º – Al Fresco

Prêmios especiais:



Empreendedor Santander: Grupo 14Zero3

Delivery IFood:

Campeão – CT Boucherie

2º lugar – Giuseppe Grill

3º lugar – Mamma Jamma

Com patrocínio da Nespresso e do iFood, o evento no espaço EXC Rio contou com ambientação da cerimonialista Cecília Vasconcelos e ótimas comidinhas do bufê Leandro Gallo. A parte etílica ficou por conta da Bogeda Garzon e da vinícola Aurora, que serviram os vinhos, e da Vodka VOA, responsável pelo bar de drinques da noite. O desfecho gastronômico foi com cafés Nespresso e brigadeiros de colher da Fabiana D’Angelo.