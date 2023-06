Saiba qual o único restaurante brasileiro entre os 50 melhores do mundo

Reconhecido internacionalmente, A Casa do Porco, de Jefferson Rueda e Janaina Torres, foi eleito o 12° melhor restaurante do mundo pelo “The World’s 50 Best Restaurants Awards”, uma espécie de Oscar da gastronomia, anunciado nesta terça-feira 20, em Valência, na Espanha.

No ano passado, a casa também esteve no ranking global, ocupando a 7ª posição, entre os dez melhores. Em 2023, caiu cinco posições, mas nada que abale o badalado lugar instalado no Centro de São Paulo, até porque continua sendo o único brasileiro na lista, onde fez sua estreia em 2018, na época, na 79ª posição.

Com gastronomia criativa, A Casa do Porco traz receitas feitas com o porco em todas as suas versões, sabores, cores e texturas, inspiradas na infância de Rueda, em São José do Rio Pardo, no interior paulista. Sucesso de público, sempre tem filas de espera enormes para provar o menu-degustação, com clássicos da casa, como o sushi de papada com tucupi e o torresmo de pancetta com goiabada, que aproveita ao máximo a carne suína, “do focinho ao rabo”.

Considerado o restaurante mais paulistano do Brasil, ainda foi premiado com o título de melhor restaurante do Brasil e da América Latina pelo ranking francês La Liste 2022 e ficou na 4ª posição no 50 Best América Latina.

O prêmio de melhor do mundo ficou com o Peruano Central, restaurante localizado em Lima, no Peru, que em 2022 figurava na 4ª posição. O Maní, de Helena Rizzo e o D.O.M., de Alex Atala, deixaram o ranking dos 100 melhores este ano.

