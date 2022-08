Região vinícola de Beaujolais, na França, sofre com seca

A seca chegou à região de Beaujolais, na França. Situada ao norte de Lyon, é conhecida pela produção de vinhos certificados, entre os quais se destaca o popular Beaujolais Nouveau. Diante da crise climática, os produtores locais estão considerando recorrer à irrigação artificial nas vinícolas. Uma técnica por gotejamento e outra por aspersão foram testadas no ano passado em fileiras de videiras de algumas propriedades.

A técnica esbarra em alguns obstáculos técnicos e financeiros. O problema maior é a rígida legislação que regula a fabricação dos vinhos, elaborado com uvas do tipo Gamay (tinto) e Chardonnay (branco), e mantém a reputação da denominação de origem controlada. Depois vêm, claro, os custos, que tipo de água usar, de onde canalizá-la.

Outras técnicas estão sendo testadas, como cobrir as culturas com redes de sombra para limitar a incidência do sol. Outra estratégia é plantar cereais leguminosos em torno das videiras, de modo a aumentar a umidade no terreno. Por enquanto, os produtores estão em compasso de espera, aguardando que as autoridades locais se manifestem e permitam implantar mudanças com mais rapidez.