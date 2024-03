Por que Janaína Torres, da Casa do Porco, foi eleita melhor chef do mundo

A chef Janaína Torres, proprietária do restaurante A Casa do Porco e responsável pelo Bar da Dona Onça, pela lanchonete Hot Pork, focada em cachorro-quente, pela Sorveteria do Centro e pelo Merenda da Cidade, foi eleita a melhor chef do mundo pelo World’s 50 Best, importante ranking mundial da gastronomia. O resultado foi divulgado neste quinta-feira, 21. Segundo os organizadores, a decisão foi baseada no impacto que ela vem causando no mundo culinário.

“Empreendedora por natureza, Torres deixou a escola aos quatorze anos para trabalhar nas casas noturnas da cidade, atraída instintivamente pela indústria hoteleira como forma de estar em contato com sua comunidade. Torres trabalhou como sommelier e embaixadora de uma marca de bebidas antes de abrir o Bar da Dona Onça, espaço casual de bairro no icônico edifício Copan, no centro de São Paulo. O sucesso do bar foi tanto que financiou o lançamento do seu restaurante requintado, A Casa do Porco, uma das experiências gastronômicas mais procuradas da região, que oferece menus de degustação inspirados a preços acessíveis e ocupa o 12º lugar no The World’s 50 Best de 2013”, diz o comunicado oficial.

A mensagem ainda revela que ela prepara o lançamento de um novo empreendimento no centro da cidade de São Paulo. Além da gastronomia, a casa terá espaços que devem focar em diferentes aspectos da cultura latino-americana, baseados nas pesquisas e viagens da chef, e os temas devem mudar constantemente. Maiores detalhes devem ser divulgados no futuro.

No ano passado, Torres foi eleita a melhor chef da América Latina. “Além de ser uma chef excepcional, Janaína Torres Rueda defende, há tempos, a gastronomia social e demonstra um compromisso inabalável com sua comunidade”, disseram os responsáveis pelo prêmio na ocasião.

Continua após a publicidade

Cada um de seus restaurantes têm uma proposta distinta. Em A Casa do Porco, de alta gastronomia, a experiência principal é um menu degustação (com opção vegana) que celebra diferentes modos de preparo da carne suína. No Dona Onça, o menu é composto por pratos de perfil afetivo e origem brasileira. No Hot Pork, serve cachorro-quente moderno e com ótimos ingredientes, e a Sorveteria do Centro oferece sabores inusitados de sorvetes, como floresta negra e caipirinha. Seu empreendimento mais recente é o Merenda da Cidade, que serve todos os dias um prato feito, o tradicional PF, por valor mais acessível. Além disso, é defensora da boa alimentação para todos e participou de um projeto de reformulação da merenda servida em escolas estaduais de São Paulo.

O restaurante A Casa do Porco, que Janaína Torres comanda ao lado do chef Jefferson Rueda, foi eleito o 12º melhor do mundo pelo The World’s 50 Best Restaurants. É a casa brasileira mais bem posicionada no ranking.