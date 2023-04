Conheça os ovos diferentões que podem estrelar sua Páscoa

Há tempos, escolher um ovo de Páscoa deixou de representar a mesmice dos produtos de grandes marcas oferecidos nos supermercados. Chocolaterias, docerias, chefs e mercados gourmet apostam em receitas especiais, com harmonias e ingredientes inesperados. Hoje em dia, tem um mundo de opções nos melhores endereços da cidade. E estamos, inclusive, partindo para um próximo passo, que este ano já mostra sinais: em breve, seremos capazes de encomendar ovos e outros doces e bolos com exclusividade, a partir de desenhos criados por inteligência artificial.

Na Espanha, por exemplo, o patissier Christian Escribà, de Barcelona já deu um passo à frente: fez uma mona – roscas muito populares no país, saboreadas na segunda-feira após o domingo de Páscoa – usando inteligência artificial para criar o molde e imaginou um coelho modelado por sua esposa, a brasileira Patricia Schmidt. Foi ao Chat GPT e após sugerir vários termos, conseguiu encontrar um desenho adequado com o qual imprimiu um molde em 3D para ser preenchido com chocolate.

Segundo o artesão espanhol, o modelo é muito econômico (as monas são vendidas entre 8 e 10 euros) e são capazes de executar pedidos exclusivos em 24 horas: basta levar seu desenho e ter o molde de chocolate idêntico ao proposto. Uma novidade que deve influenciar a cena gastronômica mundial e a maneira como consumimos chocolate.

O uso da tecnologia, porém, não diminui os chocolates artesanais. Em parceria com a Flavorati, o chef Jun Murakami, da Motchimu, criou um ovo de chocolate branco com matchá, em formato de joia lapidada, que pode ser a surpresa da festa de domingo. O chá verde moído utilizado para a confecção do ovo é importado por Murakami de um produtor japonês cuja família está há 170 anos em atividade. Sua alquimia com o chocolate branco traz um resultado complexo e elegante no paladar, em que se mesclam a textura delicada, o dulçor equilibrado e o leve amargor do chá.

A saber, os chocolates artesanais da Flavorati seguem o conceito bean to bar (do grão à barra), com controle de qualidade da matéria prima colhida na Bahia até a confecção do produto final. A tendência de valorizar o cacau nacional tem sido constante entre as artesanais. O ovo de matchá da Motchimu custa R$ 160 (250 g) e foi feito em quantidade limitada. A surpresa dos ovos de Murakami são bombons em formato de coelhinhos, celebrando a data cristã e o ano do coelho no horóscopo chinês.

Eleita a melhor marca de chocolates na edição mais recente do Guia Cemer & Beber de Veja SP, a Chocolat du Jour inspirou-se no luxo dos ovos Fabergé para a Páscoa 2023. Produzidos pelo joalheiro Peter Carl Fabergé entre 1885 a 1917, com pedras e metais preciosos, os ovos escondiam miniaturas e eram presenteados entre os membros da nobreza russa. A reinterpretação dessas joias pela Chocolat du Jour é elaborada em chocolate noir e, no interior, carrega outro ovo em chocolate nougat com acabamento especial. Por R$ 890 (790 g). Realmente de encher os olhos e, claro, dar água na boca.