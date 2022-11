Uruguai esbarra na trave e só empata com a Coreia do Sul pelo Grupo H

Bicampeão mundial, o Uruguai começou a trajetória na Copa do Mundo do Catar sem empolgar. Nesta quinta-feira, 24, a seleção sul-americana empatou sem gols com a Coreia do Sul, no estádio Cidade da Educação, em confronto pela primeira rodada do grupo H. A chave, por sinal, atrai olhares dos brasileiros por dela sair o possível adversário do Brasil, caso se classifique à próxima fase.

Com o resultado, uruguaios e sul-coreanos somam um ponto cada e aguardam a partida entre Portugal e Gana, às 13h (de Brasília), no estádio 974. Os times voltam a campo na próxima segunda-feira, 28: os sul-americanos encaram os portugueses às 16h (de Brasília), enquanto sul-coreanos e ganeses medem forças às 10h (de Brasília).

A Celeste esbarrou na trave e, também, na boa disposição tática asiática armada pelo treinador português Paulo Bento, que já passou pelo futebol brasileiro. Apesar de contar com jogadores mais badalados, não conseguiu transformar o domínio em gols.

No primeiro tempo, quase marcou em um cabeceio do zagueiro Diego Godín na trave, aos 42. A Coreia do Sul respondeu com boa oportunidade desperdiçada por Hwang Ui-Jo, livre na pequena área. O atacante chutou de primeira, por cima do gol defendido por Rochet.

Com o empate, ambas as equipes foram para o vestiário e voltaram sem alterações.

O roteiro da etapa final seguiu o mesmo. O Uruguai, pouco inspirado, não conseguia criar claras oportunidades, enquanto os rivais tinham o seu principal jogador, Son Heung-Min, em jornada apagada.

Mesmo assim, aos 43, Federico Valverde acertou a trave do goleiro Kim Seung-Gyu em finalização de longa distância. A Coreia tentou na mesma moeda com Son, mas a finalização foi para fora.

Foi o quarto empate sem gols deste Mundial. Antes do confronto, Marrocos e Croácia, Dinamarca e Tunísia e México e Polônia já haviam repetido o placar.