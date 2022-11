Suíça vence Camarões e larga na frente em grupo com o Brasil

A Suíça largou na frente na luta por uma vaga na chave dividida com o Brasil na Copa do Mundo do Catar. Nesta quinta-feira, 24, a seleção europeia venceu Camarões por 1 a 0, no estádio Al Janoub, em partida pela primeira rodada do Grupo F da competição. O gol da vitória, curiosamente, foi marcado pelo atacante Breel Embolo – camaronês nascido em Youndé, capital do país africano, mas que ainda aos 12 anos se mudou para a Suíça.

Com vocês, o gol de Embolo que abriu o placar para a #SUI, sem comemoração em respeito a #CMR! ⚽ — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) November 24, 2022

Com o resultado, os suíços somam três pontos e aguardam a partida entre Brasil e Sérvia, às 16h (de Brasília), no estádio Lusail. Os times voltam a campo na próxima segunda-feira, 28: os europeus enfrentam os brasileiros às 13h (de Brasília), enquanto camaroneses e sérvios medem forças às 7h (de Brasília).

Antes de a bola rolar, o ex-atacante camaronês Roger Milla, ídolo do país, foi homenageado pela Fifa com uma placa pelo recorde de jogador mais velho a marcar em uma edição de Mundial: em 1994, quando tinha 42 anos e 39 dias. Ele ainda disputou as Copas de 1982 e de 1990, marcando cinco gols.

Continua após a publicidade

A primeira oportunidade aconteceu aos nove minutos, em dupla tentativa de Camarões: primeiro na finalização de Mbeumo, que exigiu boa defesa do goleiro Sommer. No rebote, Ekambi isolou.

A Suíça tentava pressionar a saída de bola do rival, mas era justamente Camarões que criava as melhores chances. Aos 29, Hogla exigiu nova grande intervenção de Sommer, de frente com o goleiro. Os europeus só responderam aos 39, em tentativa de cabeça com Elvedi.

O segundo tempo virou completamente as ações do jogo. Logo aos dois minutos, Freuler recebeu com liberdade, passou para Shaqiri, que encontrou Embolo livre na área. O camisa 7 abriu o placar: 1 a 0 Suíça.

Enquanto tentava responder, principalmente nas boas jogadas do centroavante Choupo-Moting, a Suíça quase ampliou com Vargas e Embolo, aos 20 e aos 21, exigindo boas defesa de Onana.

O técnico camaronês Rigobert Song ainda tentou um último suspiro com a entrada do artilheiro Aboubakar, reserva de Moting, mas Sommer garantiu a vitória suíça.