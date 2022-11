Noah Okafor: a esperança da Suíça que pode atrapalhar o Brasil na Copa

Entre todos os 26 nomes convocados pela Suíça para a Copa do Mundo do Catar, chama atenção o do atacante Noah Okafor, 22 anos. O jogador vive excelente fase na atual temporada como principal destaque do Red Bull Salzburg, da Áustria. A seleção europeia estreia no Mundial nesta quarta-feira, 24, diante da Camarões, às 7h (de Brasília), e será a segunda adversária do Brasil pelo grupo G da competição.

Nascido em Binningen, cidade do norte da Suíça, Okafor foi revelado pelo tradicional Basel, onde estreou aos 17 anos.

Rapidamente, passou a conquistar espaço na equipe principal e atraiu olhares do grupo Red Bull, que o contratou para atuar em Salzburg, por 11 milhões de euros, pagos em janeiro de 2020.

O jovem chegou à Áustria com a difícil missão de substituir o fenômeno atacante norueguês Erling Haaland, hoje no Manchester City, que havia sido vendido ao Borussia Dortmund.

Centroavante com capacidade técnica para participar do jogo em diversas funções, conseguiu, depois de duas primeiras temporadas mais tímidas, conquistar a sua posição definitiva no clube.

O primeiro grande momento do atacante chegou na temporada 2021/22. Mais adaptado e titular em 20 dos 34 jogos que disputou, marcou 14 gols e deu nove assistências, o que contabilizou uma participação direta a cada 73 minutos dentro de campo. Após passagem pela base da seleção suíça, se firmou pela seleção principal.

Nesta temporada, Okafor se tornou uma referência no elenco do Salzburg. Até o momento, já marcou dez gols em 22 partidas, sendo três deles na Liga dos Campeões. Cada vez em maior evolução, o jogador chega ao Mundial despertando interessados.

Os suíços disputam o 11º Mundial de sua história. Comparado a 2018, tem 16 novidades e dez remanescentes.

Entre os nomes mais relevantes, além de Okafor, estão o goleiro Yann Sommer, do Borussia Monchengladbach, o meia Granit Xhaka, do Arsenal, além dos atacantes Xherdan Shaqiri, do Chicago Fire, e Haris Seferovic, do Galatasaray.

