Copa do Catar: irmãos lutam pelo título por seleções distintas

Ter um familiar campeão da Copa do Mundo é certamente uma grande honra. No País Basco, na Espanha, o clã Williams terá chance duplicada de fazer a festa no Catar. Uma das grandes histórias deste Mundial, que começa no próximo domingo, 20, será a presença de irmãos em seleções distintas. São eles Nico e Iñaki Williams, que disputarão a competição por Espanha e Gana, respectivamente, em caso similar ao dos irmãos Boateng, que inclusive se enfrentaram nas edições de 2014 e 2010.

O “fenômeno” se dá em razão da recente naturalização de Iñaki Williams, aos 28 anos, que viu na seleção de Gana a possibilidade de disputar uma Copa do Mundo. Enquanto isso, Nico, de 20 anos, surgiu como grande promessa no Athletic Bilbao, time em que ambos atuam, e foi convocado para a seleção espanhola.

Eles são filhos de pai ganês e mãe liberiana, mas nasceram em solo espanhol — por isso podem atuar no Athletic, clube que só admite a presença de jogadores nascidos na região do País Basco. Iñaki, inclusive, chegou até a atuar com a camisa da seleção europeia, em amistoso diante da Bósnia, em 2016, mas como nunca realizou uma partida oficial, estava apto e aceitou servir Gana no Mundial, bem como outros reforços ‘estrangeiros’ que reforçarão o time no Mundial.

Nesta semana, Iñaki e o irmão posaram diante da taça com um recado aos pais: “Pelos velhos. Catar, ai vamos nós!”.

Por los viejos. 👨🏿‍🦱♥️👩🏿

Qatar, allá vamos.

🔜🕺🏿 pic.twitter.com/Uu32tNbh1w — IÑAKI WILLIAMS (@Williaaams45) November 14, 2022

Esta será a terceira vez que a curiosidade acontece em Copas, sendo que as duas primeiras foram com Kevin Prince Boateng, atacante de Gana, e Jerome Boateng, zagueiro da Alemanha. Filhos de pai ganês e de mães alemãs distintas, os jogadores nascidos em Berlim chegaram a se enfrentar nos mundiais de 2010 e 2014, ambas as vezes na fase de grupos. O primeiro encontro terminou com vitória da seleção europeia por 1 a 0, enquanto o segundo foi um empate em 2 a 2.

Os jogadores também acumulam encontros por clubes, tendo em vista que passaram maior parte da carreira em equipes distintas. Jerome, o que joga pela Alemanha, leva a melhor, porque ganhou três dos seis jogos, enquanto o irmão venceu apenas um, além de dois empates.

Jogando por uma mesma equipe, há vários registros de irmãos na Copa, como os dinamarqueses Brian e Michael Laudrup, os ingleses Bobby e Jack Charlton, os holandeses Frank e Ronald de Boer, entre outros.