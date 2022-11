Modelo estatístico aponta o vencedor da Copa; adivinhe qual é

Qualquer torcedor de futebol já tentou adivinhar os resultados de uma partida, especular sobre o vencedor de um campeonato e tentar deduzir qual jogador fará o gol decisivo. Esses palpites são feitos com base em uma série de observações, poucas delas com valor científico. Mas assim como já acontece em outros esportes, modelos estatísticos e algoritmos vem ganhando espaço não apenas para auxiliar os técnicos na tomada de decisões em campo, mas para afirmar, com relativa segurança, quem vai levantar o caneco na Copa do Mundo do Catar em pouco mais de um mês.

Matthew Penn, um estudante de PhD em Oxford, desenvolveu um modelo que estabelece as forças ofensivas e defensivas de cada seleção a partir de dados como a quantidade de gols marcados e a dificuldade deles com base nas habilidades de seus oponentes. “Você acaba com esse grande conjunto de equações para resolver esses dois conjuntos de pontos fortes e, em seguida, torna-se muito fácil prever cada partida”, afirma Penn em entrevista à revista Nature.

E quem será o vencedor? Embora não seja possível cravar, a Bélgica aparece em primeiro lugar, com 13,88% de chances de ganhar. Atualmente, ela ocupa a segunda posição no ranking da Fifa. A boa notícia é que o Brasil, o líder do ranking, é o segundo colocado no modelo de Penn, com 13,51% de chances de vitória.

O modelo estatístico criado por Penn e outros colegas do departamento de epidemiologia da Universidade de Oxford foi usado para prever os resultados da Eurocopa de 2020. E acertou várias das previsões: tanto a vitória da Itália sobre a Inglaterra quanto seis das oito seleções que avançaram para as quartas-de-final. Para o torcedor brasileiro, fica a esperança de que a margem de erro faoreça a seleção canarinho.