Programação: a agenda dos jogos da Copa nesta quinta-feira, 24

Quatro partidas encerraram a primeira rodada da Copa do Mundo do Catar nesta quinta-feira, 24. Às 7h (de Brasília), Suíça e Camarões entram em campo pelo grupo G. Mais tarde, às 16h (de Brasília), será a vez da seleção brasileira fazer sua primeira aparição no torneio contra a Sérvia. Já pelo grupo H, Uruguai e Coreia do Sul jogam às 10h (de Brasília), enquanto Portugal e Gana, às 13h (de Brasília). Confira a programação:

7h: Suíça x Camarões

TV Globo, Globoplay e SporTV

Próximos adversários do Brasil no grupo G, Sérvia e Camarões estreiam no torneio às 7h (de Brasília), no Estádio Al Janoub. A seleção suíça tem como ponto forte a organização do setor defensivo, mas, na última segunda-feira, perdeu o último amistoso antes da Copa – por 2 a 1 para Gana.

Já o Camarões retorna ao torneio depois de ficar de fora na Rússia. Os atacantes Aboubakar e Choupo-Moting, que faz ótima temporada no Bayern, são os destaques do time.

10h: Uruguai x Coreia do Sul

TV Globo, Globoplay e SporTV

Pelo grupo F, uruguaios e sul coreanos entram em campo às 10h (de Brasília), no estádio Cidade da Educação. Velhos conhecidos, Suárez, Cavani e Godín estarão na Copa, mas não são mais presença certa como titular na equipe Celeste. A ‘nova geração’ uruguaia conta com nomes como De Arrascaeta, Darwin Núnez e Federico Valverde para surpreender.

A Coreia do Sul fez campanha sólida nas eliminatórias. O principal jogador é o atacante Son Heung-min.

13h: Portugal x Gana

TV Globo, Globoplay e SporTV

Também pelo grupo F, Portugal e Gana estreiam na competição às 13h (de Brasília), no Estádio 974. A seleção africana venceu o amistoso contra a Suíça na última segunda e quer estrear com pé direito no mundial. Já os portugueses chegam à Copa com um time bastante interessante: Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Cancelo, os jovens João Félix e Otávio, além de Cristiano Ronaldo.

16h: Brasil x Sérvia

TV Globo, Globoplay e SporTV

A seleção brasileira faz seu primeiro jogo na Copa do Mundo nesta quinta-feira, 23, às 16h (de Brasília), no estádio Lusail. Apontada como favorita, a seleção não perde uma partida de estreia no torneio desde 1938: são 16 vitórias e três empates de lá para cá.

O técnico Tite não revelou a equipe titular que vai entrar em campo, mas durante os treinos testou, no sistema defensivo, Lucas Paquetá mais adiantado, como volante, ao lado de Casemiro e Vinicius Jr na equipe principal.

Por sua vez, a Sérvia também se destaca ofensivamente: Aleksandar Mitrovic e Dusan Vlahovic são os principais nomes. A seleção europeia se classificou na liderança do grupo nas Eliminatórias e venceu o último amistoso antes da estreia no mundial – 5 a 1 sobre o Bahrein, na última terça-feira.

