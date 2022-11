Arrascaeta começa Copa na reserva; saiba os números do meia pelo Uruguai

Quando a escalação do Uruguai foi divulgada para o jogo contra a Coreia do Sul, pela primeira rodada da Copa do Mundo do Catar, o público brasileiro sentiu falta de um nome: Giorgian De Arrascaeta, astro do Flamengo, deixado no banco de reservas por opção técnica do treinador Diego Alonso.

Craque do rubro-negro carioca, era nome cogitado como titular no Mundial e foi numerado com a clássica “camisa 10”. No entanto, o treinador uruguaio optou por uma formação sem um meia-armador, apesar da reta final de Eliminatórias positiva do craque.

Em oito jogos de qualificação para o Mundial, Arrascaeta marcou cinco gols e deu uma assistência, o que o fez ser o segundo jogador com mais participações diretas do elenco nas Eliminatórias.

Esses números ainda inflaram os seus dados gerais pelo Uruguai: 40 jogos (25 como titular), oito gols e cinco assistências.

Além do destaque recente com a bicampeã mundial, o meia vive excelente fase no Flamengo e fez mais uma temporada elogiada, inclusive sendo um dos únicos poupados pela torcida durante a crise do primeiro semestre. Ele, no entanto, vinha sofrendo com dores no púbis no final da temporada brasileira, o que pode tê-lo atrapalhado na disputa por vaga na Celeste.

Neste ano, foram 13 gols marcados e 19 assistências diretas para companheiros balançarem as redes. Com a camisa rubro-negra, já tem 193 partidas, 52 tentos e 66 passes para gol.

Confira os números de Arrascaeta:

Pelo Uruguai (dados gerais):

40 jogos

8 gol

5 assistências

Pelo Uruguai (Eliminatórias da Copa do Catar):

8 jogos

5 gols

1 assistência

Pelo Flamengo (em 2022):

40 jogos

8 gols

5 assistências