Tite indica Neymar contra Coreia: ‘Treina hoje, e em treinando, joga ‘

DOHA – O técnico Tite concedeu entrevista neste domingo, 4, e confirmou que o atacante Neymar poderá estar em campo nas oitavas de final diante da Coreia do Sul, nas oitavas de final da Copa do Mundo. O camisa 10 participará do treino desta tarde e, caso se mostre plenamente recuperado da lesão no tornozelo sofrida na estreia, vai para o jogo de segunda-feira, 5, às 16h (de Brasília), no estádio 974.

“O Neymar vai treinar hoje à tarde, em treinando hoje à tarde, estará sim no jogo. Não gosto e não passo de informação que não seja verdadeira. Ele vai treinar e estando bem, vai para o jogo. Os outros 10 eu não escalo”, afirmou o técnico, que indicou que Neymar deve começar jogando. “A escalação do Neymar tem o pressuposto saúde/departamento médico e físico. Eu prefiro a utilização do meu melhor desde início e o técnico tem que assumir suas responsabilidades.”

Tite também indicou que o lateral-esquerdo Alex Sandro não se recuperou de lesão no quadril e é desfalque certo. “Está fora, ele não tem condição clínica e física. Não vamos colocar porque não tem saúde.” Questionado sobre seu substituído, já que Alex Telles também foi cortado, Tite adotou mistério. ” “Se vasculhar quem jogou ali nos seus clubes vai matar a charada. Aposta e vai nela lá”, brincou, dando a entender que será Danilo, que volta ao time após dois jogos tratando de uma lesão no tornozelo.

O treinador negou veementemente que Gabriel Jesus, que acabou cortado com uma lesão no joelho, tenha chegado lesionado. “Em nenhum momento aqui na seleção nós pagamos preço de vitória por saúde. Os haters – é assim que fala né? – que ficam espalhando mentira, que vão cuidar de outra coisa e deixar de plantar mentira. O Arsenal e nós da seleção temos ética profissional”.

Tite também enviou forças a Pelé, cujo tratamento quimioterápico foi interrompido por falta de resposta. “Peço desculpas porque eu devia ter começado a entrevista com isso. Pelé é talvez a única pessoa que eu tenha tremido para cumprimentar. Estou falando de coração, de emoção. Minha mão suou, pulsação aumentou. Saúde, Pelé, quero transmitir esse carinho.”