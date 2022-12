Primeira-dama da Copa: Antonela Roccuzzo, o amor da vida toda de Messi

DOHA – Lionel Messi segue firme em busca do título que lhe falta e é o grande nome da Copa do Mundo do Catar. Aos 35 anos e 1.000 jogos disputados, ele vem arrastando uma multidão de alucinados fãs, não apenas argentinos, de todos as idades e nacionalidades — mas é a um quarteto especial a quem dedica seus gols em Doha. Das tribunas, os filhos Thiago, Mateo, e Ciro, e, sobretudo, Antonela Roccuzzo, a mãe da prole e paixão do craque desde a infância, têm roubado a cena.

“Estou passando por um momento muito lindo, é emocionante ver o que a torcida transmite para mim e minha família”, disse Messi, logo após o triunfo sobre a Austrália, nas oitavas de final, na qual marcou um belo gol. “Os meninos estão desfrutando muito, é incrível a paixão que já têm, a tensão que passam, é muito emocionante vê-los crescendo. É o primeiro Mundial em que eles realmente entendem o que significa e o que está em jogo a cada partida. É espetacular.”

A alegria da família Messi nos estádios do Oriente Médio tem mesmo sido uma das atrações das partidas da Argentina e faz crescer a curiosidade do público sobre sua mulher.

Messi, de 35 anos, e Antonela, 34, se conheceram por volta dos sete anos, por intermédio de um primo da bela morena, Lucas Scaglia, que era melhor amigo e companheiro de Lionel no Newell’s Old Boys, time do coração dos três. Os pais dela eram donos de um supermercado de Rosário frequentado pela família Messi. O gosto por esporte também os unia: ele fanático por futebol e ela praticante de ginástica artística.

Segundo amigos próximos contaram à imprensa argentina ao longo dos anos, Messi sempre foi apaixonado por Antonela. Teria, inclusive, escrito cartas dizendo que “Anto” seria sua namorada no futuro. Mas a relação que ainda não passava de amizade foi interrompida em 2000, quando o gênio do futebol aceitou convite para jogar no Barcelona, aos 13 anos.

Messi e Antonela se falaram pouco durante a adolescência e ela chegou a namorar outro rapaz de Rosário, enquanto o camisa 10 brilhava nas categorias de base do Barça. Um evento trágico teria marcado o início do namoro, em 2007: ao saber da morte de uma amiga de Antonela, Messi viajou da Espanha à Argentina para consolá-la. A partir daí, eles mantiveram um relacionamento à distância, numa época em que ela tentava descobrir sua vocação – não completou os cursos de odontologia, comunicação social e nutrição.

Messi assumiu publicamente o namoro em 2009, e Antonela se mudou para Barcelona no ano seguinte. A relação se manteve sempre estável e culminou no nascimento de Thiago, em 2012, Mateo, em 2015, e Ciro, e 2018. O casamento, de fato, só aconteceu em 2017, em uma megafesta em Rosário, que contou com a presença de Neymar e diversos astros da bola. Mas apesar de o craque argentino ser uma das pessoas mais ricas e famosas do mundo, o casal parece não gostar tanto dos holofotes.

Em uma das raras entrevistas em que falou abertamente sobre a mulher, Messi exaltou Antonela como seu pilar nos momentos mais difíceis. “Ela é tudo para mim, o fato de tê-la a meu lado significa muito. É uma pessoa que me conhece há muito tempo, à perfeição, sabe como deve agir comigo, especialmente nos momentos complicados. Ela praticamente não tem dias ruins, está sempre de bom humor, e é uma companheira espetacular”, contou ao diário catalão Sport, em 2019.

Antonella, por sua vez, deu raríssimas entrevistas na vida, mas nos últimos anos se consolidou como uma celebridade no Instagram, onde acumula mais de 21 milhões de seguidores. Não segue a linha “influencer”, mostrando tudo o que faz, compra e come. Costuma apenas postar fotos da família e de ações publicitárias que faz como modelo. E muitas fotos com Messi, sem economizar nas declarações de amor e orgulho aos feitos do marido.

Suas melhores amigas são Sofia e Daniela, mulheres dos jogadores Luis Suárez e Cesc Fábregas, com quem costuma passar férias em Ibiza. Em parceria com a uruguaia Sofia, Antonella abriu uma loja de calçados em Barcelona, há alguns anos.

Durante a Copa, Antonela tem caprichado nos looks e mensagens de apoio ao marido e à seleção. Messi já avisou que este será seu quinto e último Mundial, a chance derradeira para a família Messi acariciar o troféu mais sonhado. A Argentina enfrenta a Holanda nas quartas de final, no próximo dia 9.