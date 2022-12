Holanda x Argentina em Copas já teve shows de Cruyff, Kempes e Bergkamp

Holanda e Argentina farão um duelo de pesos-pesados nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar na próxima sexta-feira, 9, às 16h (de Brasília). O confronto entre os europeus, três vezes vice-campeões, e os sul-americanos, bicampeões, é repleto de história: será o sexto encontro entre os dois em Mundiais, em um clássico que já foi até final, no primeiro título argentino, em 1978.

Com o jogo da próxima sexta, a Argentina vai virar o time que a Holanda mais enfrentou em Copas, com seis jogos, superando o Brasil (cinco). Já a Holanda vai se tornar o segundo rival mais frequente dos argentinos, atrás só da Alemanha, que já duelou com os “hermanos” sete vezes em Mundiais. Relembre como foi cada uma dessas partidas:

1974 – Holanda 4 x 0 Argentina

Na segunda fase de grupos da Copa, que classificava à final, a “Laranja Mecânica” passou por cima dos adversários. O “carrossel” comandado pelo craque Johan Cruyff e à beira do campo pelo técnico Rinus Michels atropelou a Argentina por 4 a 0, com dois gols do próprio Cruyff, um de Krol e outro de Rep. O timaço holandês ainda fez 2 a 0 no Brasil e na Alemanha Oriental, mas acabou perdendo a final para a anfitriã Alemanha Ocidental por 2 a 1, de virada.

1978 – Argentina 3 x 1 Holanda

O troco argentino pela goleada de 1974 veio quatro anos depois, na finalíssima do Mundial disputado em casa. O craque Mario Kempes abriu o placar logo no início, mas Nanninga, de cabeça, marcou no fim e levou o jogo para a prorrogação. Mas Kempes balançou a rede de novo em um gol chorado, e ainda fez a jogada do terceiro, anotado por Bertoni. Já sem Cruyff em campo, a Holanda não era mais tão avassaladora, e amargou seu segundo vice seguido em Copas.

1998 – Holanda 2 x 1 Argentina

Um jogo clássico de Copas do Mundo, cheio de craques em campo, válido pelas quartas de final. O centroavante Kluivert abriu o placar para a Holanda, mas Claudio López deixou tudo igual para a Argentina pouco depois. Quando tudo apontava para a prorrogação, veio um dos gols mais bonitos dos Mundiais. Frank de Boer fez um lançamento perfeito e Bergkamp resolveu com três toques: um para dominar perfeitamente, outro para tirar o zagueiro Ayala da jogada e o outro para estufar as redes. A Holanda foi eliminada na fase seguinte, a semifinal, pelo Brasil, nos pênaltis.

2006 – Argentina 0 x 0 Holanda

Certamente o encontro menos memorável entre as seleções, válido pela terceira rodada da fase de grupos de 2006. Os dois times já estavam classificados, e o duelo valia apenas a primeira posição do grupo C. A Holanda poupou alguns jogadores, e a Argentina foi com um time quase todo reserva – o jogo, aliás, foi o primeiro de Lionel Messi, então com 18 anos, como titular em uma Copa do Mundo. A partida terminou sem gols; a Argentina passou em primeiro, caindo para a Alemanha nas quartas de final, enquanto a Holanda, em segundo, foi eliminada já nas oitavas para Portugal.

2014 – Holanda 0 (2) x (4) 0 Argentina

Outro 0 a 0, mas esse bem mais relevante: pela semifinal da Copa de 2014, os times mediram forças na então Arena Corinthians, em São Paulo. Foi talvez o jogo mais apagado de Messi, que foi eleito o craque daquela Copa. O melhor em campo foi o volante Mascherano, que salvou um gol certo de Robben com um carrinho milagroso já no fim da partida. Nos pênaltis, Robben e Kuyt converteram para a Holanda, mas Vlaar e Sneijder erraram. Já pela Argentina, Messi, Garay, Agüero e Maxi Rodríguez balançaram a rede. Na final, a Argentina perdeu da Alemanha por 1 a 0.