Richarlison decide e Brasil vence a Sérvia em jogo duro na estreia

LUSAIL – Não foi fácil, como já se esperava, mas o Brasil estreou com uma boa vitória na Copa do Mundo do Catar. Nesta quinta-feira, 24, a seleção brasileira fez 2 a 0 na Sérvia, com dois gols de Richarlison – o segundo deles, uma pintura de meia-bicicleta.

Após um primeiro tempo tenso, em que o time pentacampeão teve dificuldades com a marcação dos europeus, a segunda etapa teve amplo domínio dos comandados de Tite.

Agora, com três pontos, o Brasil lidera o grupo G graças ao maior saldo de gols, já que, mais cedo, a Suíça venceu Camarões apenas por 1 a 0. Os times voltam a campo na próxima segunda-feira, 28: às 7h (de Brasília), os sérvios encaram os camaroneses, enquanto às 13h é a vez de a seleção brasileira enfrentar os suíços.

O jogo começou com a Sérvia exercendo uma forte pressão no campo de defesa do Brasil, que encontrava dificuldades para sair jogando e sofria com o jogo físico do time mais alto da Copa.

Aos poucos, porém, o ritmo dos europeus foi baixando, e a seleção começou a criar oportunidades. Vinicius Júnior, que começou infernizando a marcação pela esquerda, recebeu boa bola de Thiago Silva na área, mas não conseguiu alcançar.

A melhor oportunidade veio com Raphinha, que, após rápida tabela com Lucas Paquetá pela direita, saiu cara a cara com o goleiro Vanja Milinkovic-Savic, mas errou ao tentar colocar no canto e bateu fraco, no meio do gol.

Já a Sérvia tentava assustar em contra-ataques e, principalmente, na bola aérea, mas a defesa brasileira esteve atenta, com Raphinha muitas vezes voltando até a defesa para ajudar na marcação.

Logo no início da segunda etapa, Raphinha perdeu mais uma chance de ouro, ao desarmar Gudelj no campo de ataque e, frente a frente com Vanja, chutar novamente em cima do goleiro. Já aos 15 minutos, foi a vez de Alex Sandro receber com muita liberdade no meio-campo e soltar uma bomba na trave. Aos poucos, o Brasil ia chegando.

Até que o gol veio, com o brilho de Neymar. O camisa 10, que até então estava apagado e havia perdido boa oportunidade minutos antes, fez grande jogada individual, entrou na área e deixou para Vinicius, que bateu colocado. O goleiro só conseguiu espalmar, e Richarlison, oportunista, apareceu para completar no rebote, aos 17 minutos.

Aos 28, o Brasil ampliou com um golaço de Richarlison. Vinicius recebeu na esquerda e fez ótimo cruzamento para o “Pombo”, que fez a bola subir no domínio e emendou uma meia-bicicleta fulminante, sem chances para o goleiro. Pouco depois, o atacante saiu aplaudido para a entrada de Gabriel Jesus.

O roteiro da estreia poderia ter sido perfeito, não fosse uma preocupação: Neymar sentiu dores e deixou o campo no fim do segundo tempo.

O atacante, que sofreu oito faltas na partida, foi consolado por companheiros no banco de reservas enquanto tentava esconder o rosto. Ainda não há informações da CBF sobre a gravidade do problema.

Tite ainda deu rodagem ao banco de reservas, colocou Rodrygo, Antony, Fred, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus. O atacante do Real Madrid ainda teve boa oportunidade de marcar, em boa tabela com Antony. A finalização foi por cima do gol sérvio.

No fim, vitória brasileira e fim de tensão. A boa escrita em estreias continua.

