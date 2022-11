Quais os valores das premiações pagas pela Fifa na Copa do Catar

No torneio de futebol mais importante do mundo, jogadores correm por um único objetivo: levantar a taça da Copa do Mundo. Mas, além do prestígio e status de nação campeã, a competição oferece muito dinheiro ao vencedor. Nesta edição do Mundial no Catar, a Fifa pagará mais do que já pagou em qualquer outra edição anterior. Aproximadamente 1 bilhão de reais será distribuído, de acordo com a classificação das equipes.

A seleção campeã vai embolsar 42 milhões de dólares (cerca de 223,7 milhões de reais na cotação atual), enquanto o segundo colocado ganhará 30 milhões de dólares (aproximadamente 159,7 milhões de reais)

Quem ficar em terceiro e quarto lugar ficará com 27 milhões de dólares (143,8 milhões de reais) e 25 milhões de dólares (133,1 milhões de reais), respectivamente.

Além disso, um valor extra será pago para cada seleção, já que elas recebem uma ajuda de custo de 1,5 milhão de dólares (7,9 milhões de reais). O montante total gasto nesta edição do Mundial será 10% maior do que o premiado na Copa da Rússia, em 2018.

Confira os valores das premiações da Copa do Mundo do Catar em cada fase:

Eliminados na fase de grupos

9 milhões de dólares (47,9 milhões de reais)

Eliminados nas oitavas de finais

13 milhões de dólares (69,2 milhões de reais)

Eliminados nas quartas de finais

17 milhões de dólares (90,5 milhões de reais)

Quarto colocado

25 milhões de dólares (133,1 milhões de reais)

Terceiro colocado

27 milhões de dólares (143,8 milhões de reais)

Vice-campeão

30 milhões de dólares (159,7 milhões de reais)

Campeão

42 milhões de dólares (223,7 milhões de reais)