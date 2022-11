Portugal vence, se garante nas oitavas e complica o Uruguai na Copa

Portugal é o terceiro time garantido nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. A seleção europeia venceu o Uruguai por 2 a 0 nesta segunda-feira, 28, no Catar. O meia Bruno Fernandes, em um cruzamento que entrou direto no gol e de pênalti, foi o autor dos dois gols portugueses na partida, que além de classificar os europeus, também deixou os sul-americanos no último lugar do grupo H.

Com seis pontos, os portugueses só precisam de um empate contra a Coreia do Sul na última rodada para assegurar a primeira colocação do grupo, que cruza com a chave do Brasil nas oitavas.

Já os uruguaios, com apenas um ponto, terão que vencer Gana, que tem três, e torcer contra os sul-coreanos. As partidas acontecem na próxima sexta-feira, 2, ambas às 12h (de Brasília).

Com uma linha de cinco defensores, três meio-campistas e Darwin Núñez e Edinson Cavani na frente, o Uruguai apostou na marcação. Bem recuado, o time do técnico Diego Alonso não se interessou pela posse de bola, que ficou quase toda com Portugal.

A equipe europeia trocava muitos passes, mas tinha dificuldade de criar. A melhor oportunidade do primeiro tempo foi uruguaia, quando o volante Bentancur saiu na cara do gol após linda arrancada, mas parou em boa defesa do goleiro Diogo Costa.

Na segunda etapa, Portugal chegou ao gol em um lance curioso de Bruno Fernandes. O meia cruzou da esquerda para Cristiano Ronaldo, que fez o movimento de cabecear a bola e saiu comemorando. Mas os replays mostraram que o camisa 7 não chegou a encostar nela, e a Fifa confirmou o gol para o meio-campista.

Precisando do empate, o Uruguai foi para cima. Desfez o esquema com três zagueiros e colocou em campo Arrascaeta, que não tinha saído do banco na estreia.

Mas o meia do Flamengo perdeu chance de ouro ao invadir a área pela direita e tentar uma cavadinha, que Diogo Costa defendeu. Luis Suárez também entrou e desperdiçou grande oportunidade na pequena área, chutando para fora.

No fim, quem marcou foram os portugueses. Aos sete minutos dos acréscimos, Bruno Fernandes converteu pênalti para ampliar. Agora, os uruguaios jogam a vida na última rodada.

