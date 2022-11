Thiago Silva pede reflexão e indica poupar jogadores contra Camarões

A seleção brasileira se classificou às oitavas de final da Copa do Mundo do Catar ao vencer a Suíça por 1 a 0 nesta segunda-feira, 28, com gol solitário de Casemiro. Após a difícil partida, o capitão Thiago Silva comemorou o resultado, mas já sinalizou para a possibilidade de o técnico Tite poupar alguns jogadores para o jogo de sexta-feira, 2, contra Camarões, pela terceira e última rodada do grupo G.

“Isso vai da comissão técnica. No tempo de hoje, temos coisas que influenciam muito em termos de recuperação. A comissão é muito capacitada. Se jogarmos o próximo jogo, o seguinte, nas oitavas, terá um tempo menor de recuperação. Temos que pensar nisso, mas a comissão está ciente para chegarmos bem”, disse o zagueiro.

O experiente defensor de 38 anos celebrou o suado triunfo do Brasil sobre a seleção suíça e comparou o tempo de descanso de ambas as equipes para o confronto. As seleções estrearam com vitória na primeira rodada, na última quinta, 24.

“De grande importância [a vitória]. Não foi um jogo de todo fácil, estava um pouco mais de calor que o primeiro jogo, eles tiveram um pouco mais de recuperação, jogaram de tarde, nós de noite, perdemos uma noite de sono. Sabemos o quanto influencia, né? Então o jogo ficou meio amarrado ali, eles jogando praticamente pelo empate, para jogar por outro empate no outro jogo para classificar”, completou o zagueiro.

“A gente controlava, mas com receio de errar o passe e tomar contra-ataque. Foi um jogo truncado, mas a partir do momento que fazemos o gol, o jogo muda, que nem o jogo passado. Tivemos mais oportunidades. Isso é Copa, vemos resultados surpreendentes acontecendo”, analisou por fim.

Questionado sobre ser poupado na partida contra o Camarões, o outro zagueiro titular, Marquinhos rechaçou a possibilidade: “Quero jogar. É Copa do Mundo, quero estar dentro”, afirmou na zona mista.

