Brasil reclama da qualidade do gramado onde deve jogar as oitavas

DOHA – Apontado como o estádio mais sustentável da história das Copas, o 974 não agradou os atletas da seleção brasileira na vitória por 1 a 0 sobre a Suíça, nesta segunda-feira, 28, pela segunda rodada do grupo G da Copa do Mundo. Richarlison e Thiago Silva deixaram a arena reclamando da qualidade do gramado que, ao que tudo indica, será o palco da partida do Brasil nas oitavas de final.

“O gramado estava um pouquinho ralo, espero que a condição melhore. Mas se não melhorar estará ruim para os dois lados”, afirmou Richarlison, que desta vez teve atuação apagada. “Fica ruim, estamos acostumados só com tapetes lá na Europa, chega aqui o gramado está faltando grama, está ralo. Dificulta a bola correr mais rápido, mas é acostumar com as dificuldades. Se está difícil para nós, está para eles”, completou o jogador do Tottenham.

O capitão Thiago Silva também reprovou o campo. “O gramado não estava nas melhores condições, estava bastante difícil. E contra uma equipe fechada, que oferece pouco espaço, atrapalhou”, disse o jogador do Chelsea. “Não estava bom, tinha algumas falhas. Escutei falar em trocar [o gramado], mas é difícil, tem mais dois jogos aqui”, completou.

O Brasil lidera o Grupo G e, caso confirme sua vaga em primeiro na partida contra Camarões, dia 2, voltará ao 974 para o duelo das oitavas de final, dia 5 de dezembro, contra o segundo do Grupo G, que tem Uruguai, Portugal, Gana e Coreia do Sul.

