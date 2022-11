Portugal vence Gana com pênalti polêmico e recorde de Cristiano Ronaldo

Na estreia de Portugal na Copa do Mundo do Catar, o nome do jogo não poderia ser outro: Cristiano Ronaldo. O astro sofreu e converteu um pênalti polêmico para abrir a vitória por 3 a 2 sobre Gana e, de quebra, quebrou mais um recorde na carreira.

Ele agora é o primeiro jogador da história a balançar as redes em cinco Mundiais diferentes. João Félix e Rafael Leão fizeram os outros gols da seleção europeia, enquanto André Ayew e Bukari descontaram para os ganeses.

Com três pontos, Portugal agora lidera o Grupo H, que vai fazer o cruzamento nas oitavas de final com o Grupo G, do Brasil. No outro jogo da chave, mais cedo, Uruguai e Coreia do Sul empataram sem gols.

Os times voltam a campo na próxima segunda-feira, 28: às 10h (de Brasília), Gana enfrenta os sul-coreanos, enquanto os portugueses encaram os uruguaios às 16h.

Portugal começou a partida dominando a posse de bola, mas com muitas dificuldades para criar chances contra um bom sistema defensivo de Gana. Na melhor oportunidade, Cristiano Ronaldo teve ótima chance ao receber passe de Otávio dentro da área, mas dominou mal e permitiu que o goleiro Ati-Zigi saísse para abafar. Já os africanos tentavam assustar em contragolpes, sem sucesso.

O placar só se mexeu aos 20 minutos do segundo tempo, quando Cristiano Ronaldo se antecipou a uma bola na área e caiu após chegada do zagueiro Salisu. O árbitro marcou pênalti e os ganeses reclamaram muito, mas o VAR não chamou para revisão.

O capitão português bateu forte para abrir o placar e anotar seu oitavo gol em Copas – anotou também um em 2006, um em 2010, um em 2014 e quatro em 2018.

Aos 28 minutos, veio o empate. Kudus chegou antes de Rúben Dias em um passe em profundidade e cruzou para André Ayew empurrar para as redes. Mas não deu nem tempo de Gana comemorar: cinco minutos depois, a zaga falhou e João Félix saiu na cara do gol para botar Portugal de novo na frente com uma cavadinha.

Rafael Leão, que havia acabado de entrar, fez o terceiro aos 35, batendo colocado com estilo após passe de Bruno Fernandes. E Cristiano ainda teve a chance de marcar mais um, mas parou em defesa de Ati-Zigi ao tentar tocar por cima do camisa 1.

No fim, Bukari, mas mesmo com longo tempo de acréscimo não houve tempo para um empate.