Vinicius Júnior é confirmado como titular da seleção em estreia na Copa

LUSAIL – Vinicius Júnior será titular na estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. A informação foi confirmada restando pouco mais de uma hora para o confronto diante da Sérvia, no estádio Lusail, pela primeira rodada do grupo G da competição.

Escalação da Seleção Brasileira CONFIRMADA! Logo mais a bola rola para a estreia do Brasil na Copa do Mundo FIFA Qatar 2022#FIFAWorldCup #WorldcupQatar2022 #SelecaoBrasileira pic.twitter.com/3p9P1ZZPZm — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 24, 2022

A escalação do atacante do Real Madrid era a principal dúvida mantida pelo técnico Tite para o confronto. Ele ganha concorrência pela vaga com o volante Fred, do Manchester United.

Com a opção, o Brasil está escalado com: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Casemiro, Lucas Paquetá; Raphinha, Richarlison, Neymar e Vinícius Júnior.

Na última entrevista antes da estreia na competição, Tite optou por manter o mistério e não divulgar a escalação que iniciaria o confronto.

“A equipe não vou definir, para não dar ao adversário a oportunidade de saber. As variações vocês sabem e não vou falar. Eu faço escolhas, agrado a uns e outros, não. Isto é da escolha e da função do técnico, mas os atletas do meio para frente se escolheram também. Em cada clube eles estão com protagonismo e qualidade excepcionais”, disse o treinador, que mesmo diante da insistência dos jornalistas, não quis revelar seu 11 inicial.

A modificação faz com que Lucas Paquetá seja remanejado para atuar ao lado de Casemiro. Tite, porém, tem preferido escalar apenas um ala pela direita (Raphinha ou Antony) e jogar com Paquetá mais aberto na esquerda, próximo de Neymar, com um 9 mais fixo (Richarlison).

O Brasil está no Grupo G da Copa, também composto por Suíça e Camarões – que jogaram mais cedo, com vitória por 1 a 0 dos suíços no estádio Al Janoub.