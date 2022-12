Para além de Son: atacante galã é arma da Coreia contra o Brasil

A Coreia do Sul chegou para a Copa do Mundo do Catar com Heung-min Son, astro do Tottenham, como a grande estrela da seleção. Ídolo nacional, o capitão da equipe teve influente participação na surpreendente classificação sul-coreana às oitavas de final, despachando o bicampeão Uruguai, mas, curiosamente, foi um outro nome, nem tão conhecido, que ganhou relevância e até se tornou uma nova celebridade viral: o atacante Cho Gue-sung.

O camisa 9 da Coreia estará em campo nesta segunda-feira, às 16h (de Brasília), para tentar surpreender o Brasil nas oitavas de final. O encontro eliminatório acontece no estádio 974, em Doha, no Catar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 조규성 (gue sung cho) (@whrbtjd)

O jovem Cho Gue-sung, 24 anos, começou o Mundial sendo mais uma peça no quebra-cabeça do técnico Paulo Bento. O sucesso inesperado é refletido nas redes sociais.

Cho passou de 20 mil seguidores no Instagram para 2.2 milhões (dia de publicação da matéria) mesmo com apenas cinco publicações no feed, e a última postagem somente em julho. A justificativa é a atuação do camisa nove na partida contra Gana, quando marcou dois gols relâmpagos e fez a Coreia sonhar com a vitória. Ainda se tornou o primeiro asiático a marcar duas vezes de cabeça em uma partida de Copa.

Parte de uma cultura que não se limita a fronteiras, Cho Gue-sung virou ídolo não apenas de coreanos. A explosão de seguidores nas redes sociais é resultado de grupos de fãs do mundo todo que são influenciados pela cultura do país asiático.

Os maiores exemplos estão na música, com a explosão do K-pop, mas Heung-min Son trouxe o mesmo fenômeno para o futebol – capitão dos Tigres Asiáticos, Son se tornou embaixador da Calvin Klein e as bandeiras da Coreia do Sul no entorno do Tottenham Hotspurs Stadium reforçam a idolatria.

Continua após a publicidade

“Estou apaixonada pelo camisa 9 da Coreia do Sul. Cho Gue-Sung é uma obra de arte”, escreveu uma seguidora.

“Obrigado pelos dois gols maravilhosos e por fazer história, meu rei. Agora, aceite minha mão em casamento”, comentou outra fã.

Natural de Ansan, cidade industrial próxima da capital Seoul, Cho nunca deixou o futebol coreano. Hoje no Jeonbuk Hyundai, foi artilheiro do campeonato local na última temporada com 17 gols. O atacante também fez parte das seleções de base e foi campeão asiático sub-23.

Dentro das quatro linhas, Cho é a definição do centroavante moderno: tem presença de área e é bom no jogo aéreo, mas não se limita dentro de campo. Tem mobilidade e velocidade para acompanhar as jogadas verticais da seleção coreana. São seis gols em 18 jogos com a escrete, e nunca desperdiçou um pênalti na carreira – foram dez convertidos.

Antes do Mundial, a seleção brasileira viajou até Seoul e encarou a Coreia do Sul em amistoso preparatório. O Brasil venceu com goleada por 5 a 1, mas o galã coreano não entrou em campo. O atacante Cho Gue-sung esquentou o banco por noventa minutos.

Heung-min Son continua sendo o craque da seleção, ídolo nacional, mas a Coreia mostrou que o jogador do Tottenham não está sozinho.

Existem qualidades em diferentes peças e Cho Gue-sung não é só um ‘rostinho bonito’, mas a promessa de muitos gols coreanos para, quem sabe, eliminar o Brasil do Mundial.