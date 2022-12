França vence a Polônia sem sustos e avança com Mbappé decisivo

A França segue viva na busca pelo terceiro título mundial. Neste domingo, 4, a atual campeã venceu por 3 a 1 a Polônia, no estádio Al Thumama, e passou às quartas de final da Copa do Mundo do Catar.

Os gols da vitória foram marcados pela dupla de ataque formada por Olivier Giroud e Kylian Mbappé, por duas vezes. O feito, curiosamente, também teve importante significado para os jogadores.

Giroud, agora, é o maior artilheiro isolado da história da seleção, com 52 gols – um a mais do que Thierry Henry -, enquanto Mbappé virou artilheiro isolado da competição, com cinco gols, deixando seis concorrentes para trás com três, um deles o argentino Messi, companheiro no Paris Saint-Germain.

O resultado ainda assegura aos franceses a terceira vez consecutiva presente entre os oito melhores do principal torneio do mundo. Em 2014, terminaram como sétimos colocados, enquanto em 2018 ficaram com o título.

Agora, a equipe comandada pelo técnico Didier Deschamps aguarda o vencedor da partida entre Inglaterra e Senegal, que acontece às 16h (de Brasília), no estádio Al Bayt. A partida está marcada para o próximo sábado, 10, às 16h (de Brasília).

Os franceses dominaram o primeiro tempo, mas também foram ameaçados pelos poloneses. A primeira boa oportunidade surgiu aos 12 minutos, em chute de longa distância do volante Tchouaméni que exigiu boa defesa do goleiro Szczesny.

Com Mbappé bastante marcado, Dembélé centralizava as principais iniciativas criativas. O próprio jogador tentou aos 16, em chute fraco, e depois em cruzamento para Giroud, aos 28, que terminou com finalização para fora.

A primeira boa chance de Mbappé chegou só aos 34, após driblar Cash e finalizar cruzado. Novamente Szczesny estava pelo caminho

A Polônia respondeu com uma finalização de Lewandowski, que passou à esquerda do gol defendido por Lloris. A principal chance viria, curiosamente, sem a participação do camisa 9.

Após cruzamento de Bereszynski, a bola sobrou para Zielinski, que parou em Lloris. Na sequência, por duas vezes, Varane e Theo Hernández salvaram em cima da linha.

Aos 43, enfim o gol: Mbappé serviu para Giroud em velocidade. O atacante dominou e bateu cruzado, sem chances para o camisa 1 polonês.

Com a vantagem, parecia só questão de tempo o segundo gol. Depois de boa chance perdia, aos 11, Mbappé marcou aos 28 minutos. Em contra-ataque, Griezmann encontrou Giroud, que passou para Dembélé e encontrou Mbappé. O camisa 10 finalizou com força, sem chances de defesa.

No fim, já em ritmo bem mais lento, bastava só administrar a boa vantagem. Ainda deu tempo para mais um, novamente de Mbappé, aos 45, e para a Polônia descontar com um pênalti convertido por Lewandowski.

Sem sustos, festa francesa no Catar.