Notas: Casemiro e Richarlison brilham em vitória na estreia; confira todas

O Brasil estreou com uma grande vitória na Copa do Mundo do Catar nesta quinta-feira, 24, ao fazer 2 a 0 na Sérvia em um jogo duro. A partida começou difícil para a seleção, mas o time subiu de desempenho no segundo tempo e, após abrir o placar, tomou conta da partida. Veja a seguir as notas de cada jogador, segundo o olhar da Veja:

Alisson – 7

Não foi tão exigido pelo excelente trabalho defensivo do Brasil, mas saiu muito bem do gol em jogadas aéreas, o forte da Sérvia. Dominou a área e transmitiu segurança sempre.

Danilo – 6

Fez bem o trabalho defensivo pelo lado direito e ajudou Casemiro a proteger o centro do campo quando o Brasil atacava. Com a bola, cumpriu o papel discreto de sempre.

Marquinhos – 6

Atuação segura contra os gigantes sérvios, confortável tanto por cima quanto por baixo. Mostrou a qualidade de costume na saída de bola.

Thiago Silva – 7

Não perdeu uma para o ataque da Sérvia, cobriu Alex Sandro com firmeza quando necessário e ainda foi influente com a bola. Grande passe para Vini no primeiro tempo.

Alex Sandro – 5

Acertou um chute de longe na trave, mas poderia ter aproveitado muito mais o espaço que teve para atacar, apesar de ser mais contido no esquema de Tite. Na defesa, cumpriu bem seu papel.

Casemiro – 8

Um gigante no meio-campo, venceu todas as disputas, teve um senso de cobertura impecável e ainda distribuiu ótimas bolas para o ataque. Matou qualquer tentativa de contragolpe sérvio.

Lucas Paquetá – 7

Em uma função mais defensiva contra um time muito físico, marcou forte, não deu espaços e ainda foi um dos mais inspirados ao atacar, com tabelas rápidas e toques de efeito. Grande jogo.

Neymar – 6

Esteve impreciso, prendeu demais a bola em alguns momentos e sofreu para encontrar espaços, mas quando teve a chance, fez a jogada do primeiro gol. Saiu machucado e preocupa.

Raphinha – 4

Cumpriu muito bem seu papel defensivo de acompanhar o ala esquerdo da Sérvia, mas perdeu duas chances claras, cara a cara com o goleiro, que poderiam ter descomplicado o jogo muito mais cedo para o Brasil.

Vinicius Júnior – 7

Aproveitou bem demais a chance como titular. Foi para cima e infernizou a Sérvia com sua velocidade e trocas de direção. Participou dos dois gols, com um chute que deu rebote e uma boa assistência. Só faltou balançar a rede.

Richarlison – 9

O cara do jogo. Decidiu a partida com dois gols de centroavante – o primeiro, aproveitando um rebote com oportunismo, e o segundo, uma pintura de meia-bicicleta. É o dono da camisa 9.

Fred – 6

Entrou quando o Brasil já vencia por 2 a 0 para encorpar o meio-campo e cumpriu bem a tarefa. Ainda chegou bem ao ataque, com bons passes. Confiável como sempre.

Rodrygo – 5

Com a Sérvia se lançando ao ataque, encontrou espaço perto da área, como gosta. Mas faltou mais precisão na definição dos lances.

Gabriel Jesus – 5

Na vaga de Richarlison, brigou com os zagueiros sérvios e foi acionado algumas vezes, mas não conseguiu encontrar oportunidades para finalizar.

Antony – 5

Começou na ponta esquerda e terminou na direita, mas teve pouco tempo e oportunidades para mostrar serviço. Mostrou a habilidade de sempre.

Martinelli – sem nota

O caçula da seleção ganhou alguns minutos no final, mas jogou muito pouco para ter alguma avaliação.

