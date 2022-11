Neymar sente dores, sai chorando e preocupa seleção brasileira

A estreia com vitória da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar não foi só de alegrias. Neymar, principal nome da equipe, deixou o campo do estádio Lusail aos 34 minutos do segundo tempo acusando dores no tornozelo direito.

O atacante, que sofreu oito faltas na partida, precisou ser consolado por companheiros no banco de reservas e iniciou tratamento com gelo no local. Ainda não há informações oficiais da CBF sobre a gravidade.

A cena preocupou, principalmente, pelo histórico do jogador brasileiro de problemas físicos em Mundiais.

Em 2014, na edição disputada no Brasil, ele foi cortado por uma fratura na vértebra da coluna ao receber joelhada do colombiano Camilo Zuñiga. Já em 2018, o camisa 10 disputou a competição recém-recuperado de uma lesão no quinto metatarso do pé direito, o mesmo que saiu com dores.

Ao final do jogo, uma imagem divulgada na transmissão mostrou o jogador mancando, com tornozelo inchado. Quem substituiu o brasileiro na partida foi Antony, mas o responsável por executar a função de criação foi Rodrygo.

Agora, com três pontos, o Brasil lidera o grupo G graças ao maior saldo de gols, já que, mais cedo, a Suíça venceu Camarões apenas por 1 a 0. Os times voltam a campo na próxima segunda-feira, 28: às 7h (de Brasília), os sérvios encaram os camaroneses, enquanto às 13h é a vez de a seleção brasileira enfrentar os suíços.

