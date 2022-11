Lewis Hamilton visita Morro da Providência, no Rio

Nesta quarta-feira, 9, britânico Lewis Hamilton, sete vezes campeão de Fórmula 1, visitou o Morro da Providência, no Rio de Janeiro, e participou de uma corrida… de rolimãs. O anfitrião foi o artista plástico francês JR, conhecido, entre outros trabalhos, por codirigir com a francesa Agnés Varda o documentário Visages, Villages (2017). Hamilton está no Brasil para participar do Grande Prêmio de São Paulo, no Autódromo de Interlagos, entre os dias 10 e 12.

Em uma publicação no seu Instagram, JR escreveu em inglês: “Dia especial com meu irmão @lewishamilton na minha escola no Brasil @casaamarelaprovidencia”. Hamilton deixou um coração nos comentários, assim como a cantora Anitta.

Na segunda-feira, Hamilton esteve em Brasília, onde foi homenageado pela Câmara dos Deputados com o título de cidadão honorário brasileiro. O automobilista é conhecido por sua militância antirracista e recebeu das mãos do comunicador Rene Silva, fundador do jornal Voz das Comunidades, do Complexo do Alemão, no Rio, um boné com a inscrição CPX. O boné é do mesmo tipo que Lula vestiu na visita que fez ao complexo de favelas na zona norte da capital fluminense no segundo turno das eleições presidenciais.

