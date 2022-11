Lewis Hamilton ganha boné que virou símbolo da campanha de Lula

O piloto britânico Lewis Hamilton, sete vezes campeão mundial de Fórmula 1, está nesta segunda-feira em Brasília, onde foi homenageado pela Câmara dos Deputados com o título de cidadão honorário brasileiro.

O automobilista é conhecido por sua militância antirracista e recebeu das mãos do comunicador Rene Silva, fundador do jornal Voz das Comunidades, do Complexo do Alemão, no Rio, um boné com a inscrição CPX. O boné é do mesmo tipo que Lula vestiu na visita que fez ao complexo de favelas na zona norte da capital fluminense na reta final do primeiro turno das eleições presidenciais.

Jair Bolsonaro, seus filhos e o entorno bolsonarista se apressaram a divulgar notícias falsas a respeito da visita do então candidato às comunidades e também da sigla CPX, que significa “complexo”. Bolsonaro chegou a relacionar a inscrição a facção do crime organizado que domina o tráfico de drogas local em propagandas de campanha que, mais tarde, foram proibidas pelo TSE por veicularem informações mentirosas.

A movimentação de Bolsonaro gerou a reação de pessoas que condenaram a criminalização da sigla e dos moradores do Complexo do Alemão. A Voz das Comunidades passou a dar bonés a todos os que doassem uma cesta básica ao projeto. Em pouco tempo, a peça acabou virando também um símbolo da campanha petista à Presidência.

Continua após a publicidade