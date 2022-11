Lewis Hamilton recebe título de cidadão honorário do Brasil

O piloto britânico heptacampeão de Fórmula 1, Lewis Hamilton, se tornou nesta segunda-feira, 7, cidadão honorário do Brasil em cerimônia aberta ao público no Congresso Nacional. Esta é a primeira vez que o governo brasileiro concede o título e a honraria atraiu uma enorme fila do público para prestigiá-lo.

A homenagem foi motivada pela relação de carinho que o piloto tem com o país, sempre mostrada em suas redes sociais. No ano passado, quando conquistou o título mundial no autódromo de Interlagos, em São Paulo, Hamilton utilizou um capacete personalizado com as cores do Brasil e repetiu o gesto de seu ídolo, Ayrton Senna, dando mais uma volta na pista com a bandeira brasileira nas mãos.

“Estou incrivelmente honrado por receber o título de cidadão honorário do Brasil hoje. Ao longo da vida, o Brasil ocupou um lugar especial no meu coração. Seja assistindo a Ayrton Senna quando criança ou vencendo corridas em Interlagos, sempre senti que o país era minha segunda casa”, disse antes da cerimônia.

+ Lewis Hamilton é nomeado Cavaleiro da Rainha pelo Príncipe Charles

O título foi concedido pelo governo brasileiro a pedido do deputado federal André Figueiredo, do PDT, e teve como relator da resolução o também deputado Jhonatan de Jesus, do Republicanos.

“Lewis Hamilton representa o que a humanidade mais precisa: unir as pessoas por meio do esporte, da proteção ambiental e da igualdade racial. Como parlamentar brasileiro e autor desta resolução, vejo Hamilton como um grande defensor de um mundo de paz e justiça”, disse Figueiredo.