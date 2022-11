Football 0 x 0 Soccer: EUA voltam a frustrar Inglaterra na Copa do Mundo

AL KHOR – A língua é a mesma, mas o futebol tem significados totalmente diferentes para a cultura de ingleses e americanos. Enquanto uns são os criadores do jogo e respiram o esporte há quase dois séculos, a maior potência econômica e política do planeta ainda prefere, com sobras, a bola oval, tacos de beisebol ou cestas de basquete. No entanto, numa dessas ironias do destino, no terceiro duelo entre football e soccer em Copas do Mundo, os britânicos saíram novamente frustrados. Inglaterra e EUA empataram em 0 a 0 sob 68.463 olhares no estádio de Al Bayt, em duelo válido pelo Grupo B, na noite desta sexta-feira, 25.

A Inglaterra chegou animada depois da goleada por 6 a 2 sobre o Irã na primeira rodada e podia garantir a classificação antecipada às oitavas de final. No entanto, o quinto 0 a 0 desta edição deixou o grupo embolado, com ingleses com 4 pontos, o Irã com 3, os EUA com 2 e País de Gales com 1. Ou seja, todos chegam à rodada final com chances de classificação.

Apesar de ter ocorrido poucas vezes, o clássico anglófono evoca uma das mais belas anedotas dos Mundiais, a vitória dos americanos por 1 a 0 no Estádio Independência, em Belo Horizonte, até hoje apontada como uma das maiores, se não a maior, zebras da história, tamanha a disparidade técnica entre os times naquela época. Além desse jogo, houve um empate em 1 a 1 na Copa de 2010, na África do Sul.

Seja pelo histórico ou por puro atrevimento, fãs e atletas dos EUA não se intimidaram diante do início superior da Inglaterra. Aos nove minutos, o prodígio Jude Bellingham achou Bukayo Saka na direita, que rolou para Harry Kane finalizar de frente, mas seu chute parou no bloqueio preciso de Zimmerman. Artilheiro da última Copa, o capitão britânico ainda não marcou nesta edição.

Comandados por jogadores consolidados no futebol europeu, os EUA responderam. Primeiro, Weston McKenie, da Juventus, recebeu passe de Timothy Weah, do Lille, sozinho na pequena área, mas pegou mal na bola e chutou por cima do gol. Em seguida, Christian Pulisic acertou o travessão em lindo chute de esquerda. No fim da primeira etapa, seu companheiro de Chelsea, Mason Mount, respondeu em chute muito bem defendido por Mathew Turner. A essa altura, os americanos já ensaiavam gritos irônicos de “It’s called soccer“.

Na segunda etapa, o cenário seguiu semelhante, um duelo equilibrado, com a Inglaterra sem conseguir impor sua hierarquia. Os dois treinadores fizeram uso das substituições e as entradas de Jack Grealish e Marcus Rashford nas vagas de Sterling e Saka tornaram a Inglaterra mais incisiva. No entanto, a pressão não surtiu efeito. Nos acréscimos, Kane teve mais uma chance clara, mas cabeceou para fora.

No fim, o jogo terminou com o placar inalterado, algo de difícil compreensão para os americanos. Os outros foram México x Polônia, Dinamarca x Tunísia, Marrocos x Croácia e Uruguai x Coreia do Sul.

A última e decisiva rodada acontece no dia 29, às 16h (de Brasília), quando Irã e Estados Unidos se enfrentam em um jogo cercado de tensões políticas, e a Inglaterra encara o vizinho País de Gales.

