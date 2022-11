Danilo e Neymar repetem drama em Copas; quem serão os substitutos?

DOHA – A boa vitória na estreia diante da Sérvia deixou marcas profundas na seleção brasileira. Danilo e Neymar sofreram entorses e, após passarem por exames de imagem, estão fora ao menos da próxima partida da Copa do Mundo do Catar, diante da Suíça, no próximo dia 28. A situação chama atenção, pois ambos já viveram drama semelhante nos últimos Mundiais.

Rodrigo Lasmar, médico da CBF, informou que Neymar sofreu uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito, enquanto Danilo tem lesão lateral medial no tornozelo esquerdo. “Avaliações diárias serão feitas. É preciso ter calma e tranquilidade”, completou. Em 2014, Neymar não pôde jogar a semifinal diante da Alemanha depois de sofrer uma lesão na coluna cervical causada por uma joelhada do colombiano Camilo Zuñiga. Já no Mundial de 2018, ele chegou abalado por uma lesão no mesmo tornozelo, o direito, e não atuou em suas melhores condições.

Danilo, por sua vez, se machucou na estreia diante da Suíça, também no tornozelo. Dessa forma, Fagner, que era a terceira opção do setor (Daniel Alves também foi cortado por lesão), assumiu a posição. O caso do lateral da Juventus chama atenção, pois ele deixou o estádio Lusail tranquilo e sorridente, dizendo ter sido apenas uma “torção articular”. Ele ainda brincou: “Fui inventar de ir ao ataque e acabei prendendo o pé”.

Quem serão os substitutos?

A saída de dois pilares da seleção deve expor duas das decisões mais contestadas da convocação de Tite: a presença de Daniel Alves, o lateral-direito reserva, e a ausência de Roberto Firmino, em tese um dos mais habilitados a ocupar o posto de Neymar.

A tendência é que Daniel Alves, de 39 anos, que vem treinando firme após um início de passagem ruim pelo Pumas, do México, assuma o posto. No entanto, o zagueiro Eder Militão aparece como opção, por já ter atuado na lateral, inclusive no amistoso contra Gana, em setembro.

Para a vaga de Neymar, há uma série de alternativas. Tite pode recolocar Fred na equipe, avançando Lucas Paquetá para a posição de Neymar. O mesmo pode ser feito com Bruno Paquetá. Rodrygo, que entrou bem contra a Sérvia, e já atuou em função semelhante no Real Madrid, e Everton Ribeiro, o único meia de origem, são outras boas opções.

A seleção realiza treino nesta sexta-feira, 25, no estádio Grand Hamad, em Doha, apenas com atletas que não iniciaram a estreia em campo. Não haverá entrevistas do técnico Tite nem de nenhum jogador, de modo que as mudanças na equipe só devam ser esboçadas a partir de amanhã.