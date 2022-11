‘Já assusta’: como a imprensa estrangeira avaliou a estreia do Brasil

A vitória do Brasil sobre a Sérvia na partida de estreia do país na Copa do Mundo do Catar repercutiu por todos os cantos do planeta. O confronto válido pelo grupo G ficou marcado pela boa atuação coletiva da equipe comandada por Tite e um golaço de meia-bicicleta de Richarlison. Em tom de exaltação, a imprensa internacional não poupou elogios e estampou o movimento acrobático do camisa 9.

Conhecido por um tom de humor, ironia e de provocação quando o assunto é seleção brasileira, o Olé, da Argentina, se rendeu: “Brasil para o Brasil”, foi o título de um texto do jornalista Sergio Maffei, que discorreu sobre a partida.

“Explosão furiosa que ataca por todos os lados” e “Tocou, floreou, fez delirar sua torcida” foram frases que exaltaram o futebol nacional.

Também no veículo argentino, agora em matéria de Silvio Favale, um claro respeito pelo futebol praticado pelo país, além do peso da camisa amarela. “Nenhuma seleção quer cruzar com o Brasil em um Mundial por razões lógicas: além de ser o país com mais Copas do Mundo (5), a verde a amarela é uma máquina de revelar jogadores ‘deluxe’.

Apesar da Itália estar fora da Copa do Mundo, o La Gazzetta Dello Sport não deixou de repercutir o êxito. Em matéria de destaque, analisou a partida e mandou um “aviso” aos companheiros de continente que disputam o Mundial: “O Brasil já é assustador”.

Na mesma linha, o espanhol As foi categórico ao escrever sobre o bom desempenho: “O Brasil já faz magia”, estampou.

Como era de se esperar, o golaço de Richarlison também viralizou. No The Sun, da Inglaterra, país do Tottenham, clube do atacante, uma foto do voleio acompanhou a escrita: “O Golpe de Rich”. O Marca, da Espanha, se desfez dos bons modos e expressou o que milhões de brasileiros pensaram quando o camisa 9 acertou o belo chute: “C…, Richarlison!”, com um palavrão.

Além da linha similar, os veículos da França também citaram com mais ênfase a entorse do tornozelo direito de Neymar, mas o tradicional L’Equipe também exaltou o sistema defensivo de Tite. “Casemiro e Thiago Silva e o jeito brasileiro de lidar com contra-ataques”.