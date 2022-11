Neymar e Danilo acusam lesão e estão fora do próximo jogo da seleção

DOHA – O atacante Neymar e o lateral-direito Danilo estão fora do próximo jogo da seleção brasileira na fase de grupos na Copa do Mundo do Catar, diante da Suíça. A informação foi confirmada pelo departamento médico da CBF durante o treinamento no estádio Grand Hamad, em Doha, nesta sexta-feira, 25. Pela manhã, os jogadores passaram por exames no hospital Aspetar, clínica especializada em medicina esportiva, que constatou a impossibilidade de escalação pelo tempo de recuperação.

“Os jogadores Neymar e Danilo iniciaram o tratamento ontem imediatamente após o nosso jogo. Hoje pela manhã foram reavaliados e, conforme já havíamos adiantado na entrevista, achamos importante fazer um exame de imagem, uma ressonância magnética, para termos mais dados da evolução dos jogadores”, iniciou o médico Rodrigo Lasmar.

“Os exames mostraram uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito do Neymar, junto com um pequeno edema ósseo. E uma lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo do Danilo. Os jogadores continuam em tratamento. É muito importante termos calma, a avaliação será diária para que nós tenhamos informações e tomarmos as melhores decisões a partir disso. Já podemos adiantar que não teremos os dois jogadores para o nosso próximo jogo, mas eles permanecem em tratamento com o objetivo de recuperarmos a tempo para esta competição”, concluiu.

Além da dupla, o goleiro Alisson e o meia-atacante Lucas Paquetá permaneceram no hotel realizando trabalhos individualizados. O atacante Antony, com um mal-estar, também não participou da atividade.

Ambos os jogadores saíram acusando dores por entorses no tornozelo. Neymar foi substituído aos 34 minutos do segundo tempo da estreia com vitória contra a Sérvia chorando e com a região bastante inchada no pé direito. Ele precisou ser consolado por companheiros ao se dirigir ao banco de reservas.

Na entrevista coletiva, o médico Rodrigo Lasmar explicou que ainda aguardaria algumas horas para uma melhor avaliação do camisa 10, mesma situação de Danilo, com uma entorse no tornozelo esquerdo.

“O Neymar apresentou um pouco de edema, de inchaço [no tornozelo]. Já iniciamos o tratamento ainda no banco e seguimos com a fisioterapia. Vamos aguardar por, pelo menos, 24 ou 48 horas para ter uma melhor ideia. Não existe exame de imagem marcado. Caso precise, faremos. A expectativa é de observação e qualquer coisa que falemos sobre a sequência dele ainda é prematuro”, disse na ocasião.

“Ele ficou em campo mais 11 minutos após sofrer a entorse, com dor. E, no fim não conseguiu continuar. É um dado importante para considerarmos a evolução do jogador, também”, completou o médico, que ainda falou sobre a situação de Danilo: “Ele teve uma entorse no tornozelo esquerdo, mais leve, que o incomodou bastante, mas apresentou melhora. Assim como Neymar, terá um acompanhamento mais próximo”.

Os indícios de uma lesão mais preocupante foram dados pelo próprio Neymar em manifestação pelas redes sociais. No Instagram, o atacante publicou uma imagem com um texto sobre fé.

“Ter fé. É acreditar que tudo vai ficar bem mesmo diante do caos. É a certeza de que o melhor ainda está por vir. É entender que tudo tem seu devido tempo. Fé está além da capacidade humana, não podemos ver, mas podemos sentir”.

O atacante, que sofreu oito faltas na partida, iniciou tratamento com gelo no local ainda no gramado do estádio Lusail. Neymar ainda passou em silêncio e olhar cabisbaixo na zona mista. Ele calçava um chinelo com meia e o inchaço em seu tornozelo era evidente. Ele não respondeu aos seguidos questionamentos sobre a sua condição.

Ao final do jogo, uma imagem divulgada na transmissão mostrou o jogador mancando, com tornozelo inchado. Quem substituiu o brasileiro na partida foi Antony, mas o responsável por executar a função de criação foi Rodrygo.

Questionado sobre o assunto, Tite elogiou o sacrifício do jogador explicando que participou da construção dos dois gols brasileiros mesmo já com incômodo na região e demonstrou otimismo: “Tenha certeza que o Neymar vai jogar a Copa. Ele vai jogar a Copa”, respondeu em um dos questionamentos.

A cena preocupou, principalmente, pelo histórico do jogador brasileiro de problemas físicos em Mundiais.

Em 2014, na edição disputada no Brasil, ele foi cortado por uma fratura na vértebra da coluna ao receber joelhada do colombiano Camilo Zuñiga. Já em 2018, o camisa 10 disputou a competição recém-recuperado de uma lesão no quinto metatarso do pé direito, o mesmo que saiu com dores.

Agora, com três pontos, o Brasil lidera o grupo G graças ao maior saldo de gols, já que, mais cedo, a Suíça venceu Camarões apenas por 1 a 0. Os times voltam a campo na próxima segunda-feira, 28: às 7h (de Brasília), os sérvios encaram os camaroneses, enquanto às 13h é a vez de a seleção brasileira enfrentar os suíços.