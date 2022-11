Copa: Após gols, Richarlison ganha milhões de novos seguidores nas redes

Fazia tempo que um jogador não galvanizava a torcida em torno da seleção brasileira de futebol em uma Copa do Mundo como no Catar. Na quinta-feira, com dois gols sobre a Sérvia, um deles digno de figurar em galeria de arte, Richarlison ocupou esse espaço de forma avassaladora. Prova disso está na resposta que o atacante, hoje companheiro de Lucas no Totteham, da Premier League, recebeu do mundo virtual. Não só em forma de memes, mas principalmente de engajamento. Seu perfil no Instagram, @richarlison, recebeu no prazo de menos de 24 horas, quase quatro milhões de novos seguidores — passou de 7,5 milhões para 11,2 milhões, e as adições não param.

Não é só. Um levantamento da Vox Radar, empresa especializada na análise das redes sociais, encomendado pela startup O Pauteiro, revelou que o nome do atacante brasileiro esteve presente em mais de 1,6 milhão conteúdos no Twitter, entre postagens originais e retuítes, entre a quinta-feira e 9h da manhã desta sexta, 25. O segundo gol dele gerou ainda 72,4 mil repetições da expressão ‘que golaço’. Já ‘camisa 9’, número utilizado pelo craque, somou 16,9 mil postagens e compartilhamentos.

Muitos dos novos e novas fãs do Pombo, como é chamado carinhosamente pelos companheiros, também foram atraídos pelo seu perfil progressista. Entre outras coisas, Richarlison é embaixador da USP Vida, programa voltado para o desenvolvimento de vacinas, respiradores e outros projetos de combate à pandemia. Em 2021, ciente de sua influência, fez campanha ativa para que a população se vacinasse. Engajado, a tendência é que ele seja o grande nome nas redes sociais nesta Copa, segundo especialistas.

Richarlison, dizem eles, é um exemplo de jogador de futebol brasileiro que tem atributos muito fortes de comunicação contemporânea. Além de ser criador de conteúdo, um criador de tendência, que sabe se expressar com códigos de memes, bem recebidos pelo público jovem de rede social. “Essa voz ativa, essa consciência do seu posicionamento, da sua responsabilidade e o bom uso dessa voz são sem dúvidas atributos desses tempos que a gente vive e viverá nos próximos anos, aponta o especialista em novas tecnologias do esporte, Bruno Maia, CEO da Feel The Match. “O Richarlison talvez seja o atleta de futebol brasileiro que melhor se junta a isso.”