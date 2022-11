Com polêmica, Equador e Holanda empatam e ficam perto das oitavas

O Equador teve um gol anulado de forma polêmica, mas buscou um empate por 1 a 1 com a Holanda nesta sexta-feira, 25, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo do Catar.

Cody Gakpo abriu o placar para os europeus, enquanto o artilheiro Enner Valencia marcou para os sul-americanos. Estupiñán também balançou a rede, mas a arbitragem invalidou o lance por impedimento.

Os dois times agora somam quatro pontos e só dependem de si de carimbar a vaga nas oitavas de final. A rodada decisiva acontece na próxima terça-feira, 29, com as duas partidas às 12h (de Brasília): a Holanda pega o já eliminado Catar, que perdeu seus dois jogos, enquanto o Equador encara Senegal, que tem três pontos, em um confronto direto. Um empate já garante os equatorianos na próxima fase.

O jogo começou com domínio holandês. O Equador tentou impor um ritmo forte de marcação e pressionar o time europeu, mas não conseguia encaixar a marcação e via seu meio-campo dominado.

A superioridade resultou em gol logo aos seis minutos: Caicedo errou passe no campo de defesa, Gakpo ficou com a bola e acertou uma bomba de canhota, sem chance de defesa para Galíndez, fazendo seu segundo gol na Copa.

Aos poucos, o Equador foi entrando no jogo. Ganhando as disputas físicas, o time sul-americano passou a incomodar a Holanda, e balançou as redes no final do primeiro tempo, em gol que foi anulado por um polêmico impedimento.

Após chute de fora da área de Preciado, Estupiñán desviou para as redes, mas a arbitragem invalidou o lance porque julgou que Porozo – que estava em posição irregular, mas não encostou na bola – interferiu com a jogada.

Os equatorianos não se abalaram com o gol anulado e empataram aos quatro minutos do segundo tempo. Caicedo se redimiu do erro no gol sofrido ao roubar uma bola no campo de ataque e acionar Estupiñán na esquerda; ele deu um chute forte, cruzado, e o goleiro Noppert só conseguiu espalmar nos pés de Valencia, que completou para as redes e anotou seu terceiro gol no Catar.