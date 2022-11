Senegal vence o Catar e quebra ‘jejum’ de seleções africanas na Copa

O Senegal venceu o Catar nesta sexta-feira, 25, no estádio Al Thumama, pela segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo do Catar. O placar de 3 a 1 foi construído com gols dos atacantes Boulaye Dia, Famara Diédhiou e Ahmadou Bamba Dieng, enquanto Mohammed Muntari descontou para os anfitriões.

Foi o primeiro triunfo de uma seleção africana nesta edição Mundial e, até então, o único gol catari na história da competição.

Com o resultado, a seleção senegalesa chegou aos três pontos e está na briga por uma vaga nas oitavas de final. Enquanto isso, os cataris dependem de uma vitória do Equador contra Holanda, às 13h (de Brasília), para não serem eliminados. Na próxima terça-feira, 29, o país enfrenta o time equatoriano e o Catar mede força com os holandeses.

Anfitriã do torneio, a seleção catari começou sonhando com uma possível reviravolta na situação do grupo, após perder a estreia contra o Equador. No entanto, sofreu com a falta de controle na partida e até chegou a assustar, em um lance que Akram Afif caiu na área e pediu pênalti, o que não foi acatado pela equipe de arbitragem.

Do outro lado, porém, havia um Senegal que chegou à disputa com expectativas de avançar e precisava somar pontos, vindo de derrota contra a Holanda. Mais criativa e incisiva, a seleção africana abriu o placar aos 41 minutos do segundo tempo, após Dia finalizar uma bola que sobrou na área.

Passado o intervalo, bastaram três minutos para os senegaleses ampliarem. Em cruzamento que veio de um escanteio, Diédhiou cabeceou e concluiu.

O gol, no entanto, veio acompanhado de um relaxamento na pressão, o que corroborou com um aumento de pressão do Catar. O tento dos anfitriões, porém, demorou a sair e aconteceu só aos 33 do segundo tempo.

Senegal frustrou a expectativa de uma reação com o gol de Bamba Dieng, logo na sequência.