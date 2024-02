De Taylor Swift à popularidade no Brasil: saiba tudo sobre o Super Bowl 58

No domingo, 11, os fãs de futebol americano vão poder acompanhar o Super Bowl LVIII, 58ª edição da grande final da NFL, a liga profissional do esporte. A partir das 20h30, Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers vão entrar em campo no Allegiant Stadium, em Las Vegas, e o jogo será transmitido pela RedeTV!, na TV aberta, pela ESPN, na TV a cabo, e pelo streaming Star+.

Neste ano, os fãs vão acompanhar o embate entre Patrick Mahomes, o quarterback do Chiefs, contra o jovem Brock Purdy. Mahomes ajudou seu time a conquistar dois títulos, em 2020, justamente sobre os 49Ers, por 31 a 20, e no ano passado, contra o Philadelphia Eagles, com um resultado mais apertado de 38 a 35. É considerado um dos maiores a ocupar a cobiçada posição na história — e vai tentar levar seu time ao quarto título (o primeiro, mais antigo, foi em 1969).

Já Purdy tem uma história curiosa. Foi a 262ª escolha do Draft de 2022 – a última, e ficou conhecido como o “Sr. Irrelevante”, um apelido pouco elogioso dado aos jogadores selecionados por último. Era a terceira opção do elenco, atrás de Trey Lance e Jimmy Garoppolo, mas conquistou a posição depois que os outros dois se lesionaram. Mostrou habilidade e conquistou seu espaço como titular. Tentará levar seu time ao primeiro título desde 1994, e o sexto desde 1981.

Dessa vez, o San Francisco 49ers chega como favorito – ao menos de acordo com os sites de apostas. Segundo dados divulgados pela plataforma Betfair, a equipe de Purdy aparece com 54% de chances de título, contra 46% dos Chiefs, considerado “azarão”.

Além da disputa esportiva, claro, há o show do intervalo. Até quem não dá a mínima para o futebol americano costuma parar para assisti-lo. Neste ano, Usher será responsável pela diversão, mas deve trazer convidados, como Alicia Keys e o DJ Tiesto.

Taylor Swift também será um dos destaques improváveis do evento. A cantora está namorando Travis Kelce, tight end (posição ofensiva cujo objetivo é proteger os corredores dos defensores adversários) do Kansas City Chiefs. Para assistir à partida, Swift vai viajar do Japão até Las Vegas após se apresentar neste sábado, 10, em Tóquio.

Embora seja extremamente popular nos Estados Unidos, o esporte vem ganhando fãs ao redor do mundo. E o Brasil é um dos maiores mercados internacionais. Uma pesquisa divulgada pela Sponsorlink, realizada pelo Ibope Repucom, divulgou que a NFL atingiu 35 milhões de espectadores por aqui — o segundo melhor resultado fora dos EUA, atrás apenas do México.

Não à toa, o país receberá uma partida oficial da NFL no dia 6 de setembro. Será um jogo que vale pela temporada regular, realizado na Neo Química Arena, em São Paulo, estádio do Corinthians. Campeão do Super Bowl 52, o Philadelphia Eagles já foi confirmado, mas falta divulgar seu adversário. Os ingressos ainda não estão disponíveis, mas é possível se cadastrar neste endereço para receber novidades sobre a abertura das vendas.