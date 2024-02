New Era tem alta de 12% em vendas de produtos da NFL durante o torneio

A New Era, empresa de vestuário que detém o licenciamento da National Football League (NFL), registrou um crescimento de 12,5% nas vendas de produtos da liga durante a atual temporada de jogos, entre 2023 e 2024, em comparação com a anterior. A liga, que é a maior de futebol americano do mundo, terá sua final em 11 de fevereiro, com o Super Bowl. A companhia projeta um crescimento superior para a temporada seguinte, de até 13%, impulsionado também pela presença do primeiro jogo da liga em solo brasileiro.

Ao longo da temporada da NFL, iniciada em setembro de 2023, cerca de 40% das vendas da New Era se concentraram no segmento de bonés e os 60% restantes, em demais itens de vestuário. As dez marcas de maior sucesso representaram 78% do total de produtos, sendo elas: Las Vegas Raiders, NFL, New England Patriots, Tampa Bay Buccaneers, Green Bay Packers, Kansas City Chiefs, New Orleans Saints, Baltimore Ravens, San Francisco 49RS e New York Giants.

