Saiba como assistir ao show do Usher no Super Bowl na TV aberta e online

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Os olhos de bilhões de pessoas estarão sintonizados na noite deste domingo, 11, nos gramados do Allegiant Stadium, em Las Vegas, onde acontecerá o Super Bowl, a grande final do futebol americano. Embora o esporte nem de longe tenha a mesma popularidade no Brasil do que nos Estados Unidos, muitos brasileiros estarão ligados na transmissão para assistir o já tradicional show do intervalo, neste ano feito pelo rapper Usher.

A grande final entre os times Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers começará às 20h30, no horário de Brasília, e terá transmissão na TV aberta pela Rede TV!. Já na TV por assinatura, o jogo será transmitido pela ESPN e no streaming pelo Star+.

No intervalo, o rapper Usher fará um show em homenagem aos artistas negros de R&B que o antecederam. No repertório, ele deverá interpretar hits como Yeah!, Burn, My Boo, DJ Got Us Fallin’ In Love, OMG e Confessions Part II. Além de Usher, o DJ holandês Tiësto também estará presente com sets de música eletrônica.

Mas, a grande estrela da noite será mesmo Taylor Swift, que estará na plateia torcendo para o namorado Travis Kelce, um dos principais jogadores do Kansas City Chiefs. A cantora fará uma verdadeira operação de guerra para chegar em Las Vegas a tempo de ver o jogo, já que se apresentará na véspera em Tóquio, no Japão.