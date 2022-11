Croácia e Marrocos empatam sem gols em jogo truncado pelo Grupo F

A atual vice-campeã mundial Croácia estreou com um empate sem gols na Copa do Mundo do Catar. Nesta quarta-feira, 23, em jogo truncado no estádio Al Bayt, a seleção europeia não conseguiu furar o bloqueio de Marrocos, em partida válida pela primeira rodada do Grupo F.

Com o resultado, Croácia e Marrocos somam um ponto cada e aguardam a partida entre Bélgica e Canadá, às 16h (de Brasília), no estádio Ahmad bin Ali. Os times voltam a campo no próximo domingo, 27: os croatas enfrentam os canadenses às 13h (de Brasília), enquanto belgas e marroquinos medem forças às 10h (de Brasília).

Coincidentemente, esta foi a terceira partida das últimas quatro do Mundial que terminou empatada por 0 a 0. Antes, Dinamarca e Tunísia, pelo Grupo D, além de México e Polônia, pelo Grupo C, já haviam repetido o placar.

Liderados pelo experiente meia Luka Modric, vencedor da badalada premiação Bola de Ouro em 2018, os croatas tiveram dificuldades em furar a forte defesa do Marrocos. Para os dois lados, sobrou força, mas faltou criatividade.

Com maior posse de bola, a Croácia teve a principal chance na primeira etapa. Sosa cruzou para Vlasic na área. O meia desviou para o gol, obrigando Bono a fazer grande defesa.

No segundo tempo, nova apatia criativa e uma série de passes errados. Mesmo assim, Lovren quase abriu o placar para os croatas ao receber uma sobra após cobrança de falta. Foram apenas quatro finalizações no período.