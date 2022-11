Titular de véspera, Giroud ressurge e iguala recorde de Henry pela França

Ele nem seria titular na Copa do Mundo, mas uma lesão de última hora de Karim Benzema, o melhor jogador do planeta em 2022, deu a Olivier Giroud a oportunidade de atingir uma marca histórica pela França. Ao marcar duas vezes na vitória por 4 a 1 sobre a Austrália nesta terça-feira, 22, na estreia da competição, o centroavante do Milan igualou ninguém menos que Thierry Henry como maior artilheiro da seleção, com 51 gols.

Giroud, de 36 anos, atingiu essa marca em 115 jogos pela França, o que dá uma média de 0,44 gol por jogo – melhor do que Henry, que precisou de 123 partidas para anotar o mesmo número de gols, com média de 0,41. Veja o top 10 completo abaixo.

O recorde chega em uma temporada de renascimento para o experiente centroavante, que também vive grande fase no Milan. Desde que chegou ao time rubro-negro, ele anotou 23 gols e deu oito assistências em 57 jogos, sendo uma peça fundamental para a conquista do título italiano neste ano.

Durante boa parte da preparação da França para a Copa, aliás, Giroud nem vinha sendo convocado – o centroavante reserva era Wissam Ben Yedder, do Monaco. Mas com o excelente momento do veterano no Milan, o técnico Didier Deschamps o chamou de volta para a seleção na reta final.

Depois de passar em branco na Copa em 2018, quando a França foi campeã, Giroud agora tem a chance de continuar escrevendo sua história na principal competição do futebol mundial. A França volta a campo no próximo sábado, 26, contra a Dinamarca, às 13h (de Brasília).

Confira os 10 maiores artilheiros da seleção francesa:

1 – Olivier Giroud (51 gols em 115 jogos)

2 – Thierry Henry (51 gols em 123 jogos)

3 – Antoine Griezmann (42 gols em 111 jogos)

4 – Michel Platini (41 gols em 72 jogos)

5 – Karim Benzema (37 gols em 97 jogos)

6 – David Trezeguet (34 gols em 71 jogos)

7 – Zinedine Zidane (31 gols em 108 jogos)

8 – Just Fontaine (30 gols em 21 jogos)

9 – Jean-Pierre Papin (30 gols em 54 jogos)

10 – Kylian Mbappé (29 gols em 60 jogos)

