Jamal Musiala: o prodígio que escutou o coração para jogar pela Alemanha

Nascido em Sttutgart, cidade do sudeste da Alemanha, mas filho de pai nigeriano e criado durante maior parte da vida na Inglaterra, Jamal Musiala tinha uma difícil escolha para fazer sobre o seu futuro no futebol. Ele conta ter ouvido o coração. Nesta quarta-feira, 23, o meio-campista do Bayern de Munique estreará como a principal aposta alemã na Copa do Mundo do Catar. O país europeu encara o Japão, às 10h (de Brasília), no estádio Internacional Khalifa.

Musiala nasceu em 26 de fevereiro de 2003, mas mudou-se com apenas sete anos para a Inglaterra para atuar pelo Southampton. No país, defendeu as seleções sub-15, sub-16, sub-17 e sub-21.

Destaque, rumou ainda cedo para as categorias de base do Chelsea. No time londrino, se consolidou como um dos nomes mais promissores entre jovens jogadores surgindo nas equipes juvenis da Inglaterra, ao lado de Bukayo Saka, do Arsenal, Jadon Sancho, do Manchester United, e Jude Bellingham, do Borussia Dortmund.

O talento precoce impressionou o Bayern de Munique. O convite do gigante da Alemanha o tentou a retornar ao país natal para completar a formação no sub-17 e no sub-19.

A aposta deu certo. Aos 17 anos e 115 dias, Musiala superou Toni Kroos, David Alaba e Pierre-Emile Hojbjerg como o mais jovem a entrar em campo pelo time principal do Bayern em uma partida do Campeonato Alemão – um recorde que depois perderia para Paul Wanner, de 16 anos.

Continua após a publicidade

A decisão de defender a seleção alemã, embora difícil, foi inevitável, explicou o jogador em entrevista coletiva durante coletiva da Eurocopa, no ano passado, quando se tornou o atleta mais jovem a defender a Alemanha em um grande torneio.

“Tenho um coração pela Alemanha e um coração pela Inglaterra. Ambos os corações seguirão batendo. (…) A Inglaterra é uma casa para mim. Pensei muito nessa questão. ‘O que é melhor para o meu futuro?’ ‘Onde eu terei mais chances de jogar?’ No fim, apenas escutei a sensação que, há um bom tempo, vinha me dizendo que a decisão certa era jogar pela Alemanha, a terra em que nasci”, disse em entrevista ao The Athletic, em outra ocasião.

Entre amistosos, partidas de Eliminatórias, Eurocopa e Nations League, Musiala já disputou 17 jogos com a seleção alemã, tendo marcado um gol – contra a Macedônia do Norte pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. Embora não seja titular, o camisa 14 se apresenta como mais uma arma de Hans-Dieter Flick.

Na atual temporada pelo Bayern de Munique, o jovem tem se destacado principalmente pelos dribles, velocidade e boa finalização de longa distância. Pode atuar como atacante mais centralizado, ou como meio-campista, sua posição de origem. Na atual temporada, são 22 jogos, sendo 17 como titular, 12 gols marcados e nove assistências.

O jogador costuma comemorar seus gols fazendo um ‘M’ com os dedos das mãos – referência a letra que inicia seu sobrenome.

Com tantos atributos, a expectativa é inevitável. A joia é um dos favoritos para o Prêmio de Jogador Revelação na Copa do Mundo, já vencido por outros dois compatriotas recentemente: Lukas Podolski, em 2006, e por Thomas Müller, em 2010.