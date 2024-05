Copa América terá cartão rosa; entenda como funciona

A Conmebol anunciou essa semana uma mudança no regulamento da Copa América, adicionando um cartão rosa. O novo dispositivo permitira mais uma substituição, além das cinco convencionais, em caso de suspeita de traumatismo craniano.

De acordo com as novas regras, incorporadas ao Artigo 96, quando o técnico suspeitar que um dos jogadores sofreu uma concussão, ele deve informar um dos árbitros. O cartão, então, é acionado para permitir a substituição extra. Nesse caso, o jogador não pode retornar ao campo e, em até 24 horas, o médico do time deve enviar um relatório à Conmebol com a avaliação da suposta concussão.

Cada equipe tem direito a apenas um cartão rosa por partida e, caso ela seja efetivada, o time adversário também ganha direito a uma substituição adicional. Além disso, a norma estabelece que, caso uma substituição normal seja feita simultaneamente à substituição possibilitada pelo novo dispositivo, ela será subtraída das cinco alterações convencionais.

A nova medida será adotada já na próxima edição da competição, que ocorre nos Estados Unidos, entre 20 de junho e 14 de julho. A estreia do Brasil, sorteado para integrar o grupo D, ocorre no dia 24 de junho, em uma partida que tem a Costa Rica como adversária.