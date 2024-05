Brasil foi escolhido para sediar a Copa do Mundo feminina de 2027

O Brasil foi escolhido para sediar a décima edição da Copa do Mundo feminina, em 2027. A decisão foi anunciada na madrugada desta sexta-feira, 17, durante o Congresso da Fifa, em Bangkok, na Tailândia.

A votação foi marcada por duas candidaturas fortes. De um lado, uma coligação entre as federações de Bélgica, Alemanha e Holanda; do outro, o Brasil.

A noticia é positiva para o país, mas vai depender de uma boa gestão. “Receber uma Copa do Mundo da Fifa depois de 13 anos, já contando com o know-how de uma grande operação, como estrutura de estádios e rede hoteleira adequada, pode ser uma ótima aposta caso os custos sejam bem geridos e os aspectos de retorno para o país e cidades-sede bem metrificados “, afirma o professor de marketing esportivo pela Escola Superior de Propaganda e Merketing (ESPM), Ivan Martinho.

De fato, o país saiu na frente por ter sediado o evento em 2014, mas a candidatura conjunta não ficou atrás. O grupo seguiria a tendencia inaugurada por Estados Unidos, México e Canadá, que, em uma verdadeira força-tarefa logística, receberão a modalidade masculina do evento, em 2026.

A decisão foi comemorada, especialmente pelas jogadoras brasileiras, conhecidas por demandar maiores estrutura e visibilidade para essa modalidade. “Eu tenho certeza que será um marco no Futebol Feminino do Brasil”, disse a goleira do Corinthians, Tamires Britto. “A visibilidade que uma Copa do Mundo traz é incomparável e essa dimensão fará com que possamos alcançar ainda mais pessoas e inspirar cada vez mais meninas e mulheres por todo o país.”

O Brasil, que foi vistoriado pela Fifa em fevereiro, se junta a um seleto grupo de países que já sediou a competição, composto por China, Suécia, Estados Unidos, Alemanha, Canadá, França e, mais recentemente, Austrália e Nova Zelândia.

A expectativa é de que o torneio repita o sucesso comercial alcançado em 2023, quando a Espanha venceu a competição. Embora a expectativa fosse alta, muitas marcas esperaram os últimos minutos para entrar no jogo. Para analistas, 2027 pode ser uma oportunidade para essa mudança. “Quando olhamos para as marcas na Copa do Mundo masculina, a gente tem uma janela de anos de preparação”, diz Eduardo Baraldi, Co-CEO da ODDZ Network, empresa de marketing esportivo de Ronaldo Nazário. “Acho que tem um recado que a gente precisa dar para as marcas. Já estamos falando e vamos continuar a medida que a copa for chegar aqui no Brasil em 2027.”